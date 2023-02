Il loro fan alla notizia della reunion a Sanremo 2023 hanno fatto i salti di gioia. Paola e Chiara Iezzi, le sorelle regine del pop tra gli anni 90 e duemila tornano insieme sul palco con il brano “Furore”. “Il brano è nato dalla collaborazione con i produttori Mark & Kremont, che sono degli amici. Ci rincorrevano da un annetto e mezzo, ma all’epoca noi due avevamo percorsi separati, per cui non se ne fece nulla. La canzone rappresenta perfettamente quello che siamo: riprendiamo le sonorità degli Anni ’90 e inizio Duemila, aggiornate a oggi. È a tutti gli effetti un classico brano di Paola e Chiara”, hanno detto in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Venerdì 10 febbraio 2023, invece, durante la serata cover di Sanremo, si esibiranno con un altro duo milanese: I Dj Merk & Kremont. I quatto artisti si scateneranno sulle note di un Medley di Paola & Chiara.

Entrambe nate a Milano, la maggiore delle due sorelle è la bionda, Chiara, ha 49 anni: è nata il 27 febbraio 1973. Paola, invece, ha 48 anni: è nata il 30 marzo 1974. È proprio da Sanremo che iniziò il loro successo. Nel 1997 si sono aggiudicate il podio con il brano “Amici come prima”. Poi sono gli anni dei successi con il primo album dal titolo “Ci chiamano Bambine”, il Festivalbar e Un disco per l’estate. Nel 1998 il gruppo partecipa per la seconda volta al Festival di Sanremo, stavolta nella categoria dei Big, in virtù della vittoria ottenuta l’anno precedente, con il brano Per te. Il duo si classifica al 16º posto della kermesse musicale.

Il grande successo arriva nell’estate del 2000, quando pubblicano l’album Television con il tormentone Vamos a bailar (Esta vida nueva). Nell’estate del 2002 esce il nuovo album, Festival, trainato dal singolo rappresentato dalla title track, Festival, tormentone della stagione estiva corrente. Le sorelle hanno preso due strade separate. Pubblicano il loro ultimo album, ‘Giungla’ e poi si sciolgono, l’8 luglio 2013. Le due sorelle intraprendono strade soliste in ambito musicale e cinematografico.

Poi il 29 giugno 2022 le due sorelle, durante un Dj set di Paola, si riuniscono a sorpresa a Milano, cantando alcuni dei loro brani di successo. “Una sera di giugno avevo un dj set in centro a Milano e avevo chiesto a Chiara se volesse passare – ha raccontato Paola sempre a Vanity – È venuta, c’erano i fan e ho messo su due pezzi nostri. Da lì è partita una pressione della nostra fanbase per la reunion, è stato un plebiscito”. E ha aggiunto: “Ma forse era solo il momento giusto: ci eravamo ritrovate, avevamo chiarito”.

Il ritorno sul palco avviene però nel luglio 2022, quando Paola & Chiara cantano insieme durante le date del tour di Max Pezzali a Bibione e allo stadio San Siro di Milano. Nell’agosto successivo riappaiono insieme durante la data a Fermo del tour di Jovanotti. Poi la notizia della loro partecipazione a Sanremo 2023 con il brano “Furore”. “Abbiamo sentito tanto affetto da quando è stata annunciata la nostra partecipazione e questo ci riempie di gioia Un amore così forte non ce lo aspettavamo”, hanno detto in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Secondo alcune riviste di gossip, da quasi un decennio, Paola ha una relazione sentimentale con Paolo Santambrogio. Il compagno della mora tra le due sorelle, oltre a essere un fotografo di moda molto affermato nel mondo dello spettacolo, è anche regista di videoclip musicali. Nel 2016 Chiara ha ottenuto la residenza negli Stati Uniti d’America e attualmente vive tra Milano e Los Angeles. Dopo essersi convertita alla religione ebraica nel 2008, la bionda delle due sorelle Iezzi ha sposato un ex rabbino ebraico, Meir Cohen. La coppia si è unita con rito civile a Cipro, il 7 agosto 2014.

