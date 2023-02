Paola e Chiara Iezzi tornano a Sanremo dopo 10 anni di silenzio. La mora e la bionda, regine indiscusse tra gli anni ’90 e 2000 della musica pop italiana, nel 1997 si sono aggiudicate il podio con il brano “Amici come prima”. Entrambe nate a Milano, la maggiore delle due sorelle è la bionda, Chiara, ha 49 anni, è nata il 27 febbraio 1973. Paola, invece, ha 48 anni ed è nata il 30 marzo 1974. Il duo si era separato nel 2013 per motivi mai chiariti ufficialmente. Per diverso tempo delle due si sono perse le tracce. Poi sono ricomparse recentemente in diverse occasioni per la gioia della fanbase. E infine l’annuncio del loro ritorno a Sanremo. Cos’è successo tra loro? E cosa le ha fatte tornare insieme?

La loro carriera inizia nel 1994 come coriste degli 883 ingaggiate da Claudio Cecchetto. Nel 1996 si sono riunite in gruppo e a fine anno partecipano in concorso a Sanremo Giovani 1996 con In viaggio, ottenendo il diritto di partecipare alla sezione Giovani / Nuove proposte del successivo Festival di Sanremo 1997, che il duo vince con il brano Amici come prima. Poi sono gli anni dei successi con il primo album dal titolo “Ci chiamano Bambine”, il Festivalbar e Un disco per l’estate. Nel 1998 il gruppo partecipa per la seconda volta al Festival di Sanremo, stavolta nella categoria dei Big, in virtù della vittoria ottenuta l’anno precedente, con il brano Per te. Il duo si classifica al 16º posto della kermesse musicale.

Il grande successo arriva nell’estate del 2000, quando pubblicano l’album Television con il tormentone Vamos a bailar (Esta vida nueva). Per dirigere il videoclip della canzone verrà chiamato il regista, futuro candidato al premio Oscar, Luca Guadagnino. Nell’estate del 2002 esce il nuovo album, Festival, trainato dal singolo rappresentato dalla title track, Festival, tormentone della stagione estiva corrente.

Dopo un periodo di silenzio, nell’ottobre del 2006 Chiara pubblica un singolo solista dal titolo Nothing at All, che ottiene un buon successo: raggiunge la posizione numero due della classifica italiana, dietro a Window in the Skies degli U2. Il 2 aprile dell’anno successivo conduce il programma A Letto con Chiara, in onda sul canale musicale Music Box. Nel 2009 anche Paola esordisce come solista: il 16 gennaio esce Alone, un EP di cinque pezzi, tra cui appunto il singolo Alone, la corrispettiva versione italiana titolata Io mi perdono, due remix del brano e la cover di Wrapped Around Your Finger dei Police. Le sorella hanno preso due strade separate. Pubblicano il loro ultimo album, ‘Giungla’ e poi si sciolgono, l’8 luglio 2013. Le due sorelle intraprendono strade soliste in ambito musicale e cinematografico.

Ufficialmente perché non ce la fanno a più a “tenere botta”, come ha raccontato la stessa Paola durante una diretta Instagram lo scorso luglio: “Abbiamo deciso di chiudere perché c’era una tale tensione, un tale nervosismo. Anche tra noi c’era tensione, eravamo in difficoltà, non viaggiavamo più allo stesso ritmo… Non si può avere sempre, entrambe, lo stesso entusiasmo, a un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più”. “Prima eravamo due treni sullo stesso binario, adesso siamo due treni su binari diversi, che a volte si incontrano”, hanno raccontato le due sorelle in una recente intervista a Vanity Fair.

Poi il 29 giugno 2022 Paola e Chiara, durante un Dj set di Paola, si riuniscono a sorpresa a Milano, cantando alcuni dei loro brani di successo. “Una sera di giugno avevo un dj set in centro a Milano e avevo chiesto a Chiara se volesse passare – ha raccontato Paola sempre a Vanity – È venuta, c’erano i fan e ho messo su due pezzi nostri. Da lì è partita una pressione della nostra fanbase per la reunion, è stato un plebiscito”. E ha aggiunto: “Ma forse era solo il momento giusto: ci eravamo ritrovate, avevamo chiarito”.

Il ritorno sul palco avviene però nel luglio 2022, quando Paola & Chiara cantano insieme durante le date del tour di Max Pezzali a Bibione e allo stadio San Siro di Milano. Nell’agosto successivo riappaiono insieme durante la data a Fermo del tour di Jovanotti. Poi la notizia della loro partecipazione a Sanremo 2023 con il brano “Furore”. “Abbiamo sentito tanto affetto da quando è stata annunciata la nostra partecipazione e questo ci riempie di gioia Un amore così forte non ce lo aspettavamo”, hanno detto in un’intervistaa Tv Sorrisi e Canzoni. Che si tratti di un nuovo tormentone?

