Sarà la seconda co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. Mercoledì 8 febbraio, sul palco del’Ariston tocca a Francesca Fagnani, 44 anni, giornalista e conduttrice del fortunato programma televisivo “Belve” in onda prima sul Canale Nove e poi dal 2021 su Rai2 e RaiPlay. Con le sue interviste con cui inchioda i suoi ospiti a risposte secche e oneste, è tra le conduttrici più amate del panorama italiano. Per lei è la prima volta a Sanremo.

Di cosa parlerà il suo monologo? “Siccome ho vissuto gioie e dolori simili a tutti, non mi sento simbolo di qualcosa e quindi non penso che valga la pensa di parlare di me. Ma sono molto felice di portare un tema che mi è caro, su cui ho lavorato nel corso degli anni. Mi sento privilegiata non solo per la possibilità di salire sul palco, ma anche perché nella vita ho avuto l’opportunità di studiare, e mi è stato consentito di scegliere un mestiere che amo. Il tema del mio monologo sarà la scuola, centrale nelle aree più fragili del paese, riferito a ragazzi che hanno sbagliato e che stanno pagando”. Lo anticipa Francesca Fagnani, co-conduttrice della seconda serata di Sanremo, a proposito del suo intervento all’Ariston questa sera che toccherà il problema delle carceri minorili. Il confronto con le altre co-conduttrici, in particolare con Chiara Ferragni? “No, ne sono onorata, si tratta di una grandissima imprenditrice, una campionessa e un’amica come Chiara Francini, quindi sono solo contenta”, risponde la giornalista.

Romana, classe ’76, laureata alla Sapienza in Lettere con dottorato in filologia dantesca ed entrata in Rai nel 2001, nella sede distaccata di New York. In un’intervista a Vanity Fair ha raccontato il turning point quando si trovava a Manhattan il giorno dell’attacco alle Torri Gemelle: “Quei giorni ho sentito di essere dentro la storia e ho sviluppato il desiderio di diventare giornalista”. Tornata in Italia ha esordito nelle trasmissioni di Giovanni Minoli e Michele Santoro.

Poi è arrivato l’amore con un noto giornalista: Enrico Mentana, 68 anni. I due stanno insieme dal 2013 non sono sposati e non hanno figli insieme, condividono certamente la passione per i loro due cagnolini. Sui social sono rarissimi gli scatti insieme: “Non mi piace propormi come coppia”, ha sottolineato. “Detesto anche solo l’idea di acchiappare un like grazie all’immagine del mio compagno. In amore sono comunque capace di gesti molto romantici”, ha detto. “Per me il matrimonio non è un’esigenza, però non lo escludo neppure”, ha dichiarato. “Per quanto riguarda i figli, se arrivano sono un dono della vita. Ma non credo che la felicità e la realizzazione passino necessariamente da loro”. Mentana, invece, ha quattro figli avuti da un precedente matrimonio.

Emozionata per la sua prima conduzione di Sanremo al Corriere della Sera ha raccontato di aver chiesto in giro qualche consiglio: “Drusilla Foer mi ha detto una cosa molto bella: quando sei su quel palco pensa che lo stai facendo per qualcuno a casa che ti sta guardando e ti vuole bene. Questa immagine mi ha commosso e mi è entrata dentro”. E lei a chi penderà? “Il pensiero a casa andrà a mio papà; nel cuore e ovunque a mia mamma che non c’è più”. Enrico Mentana sarà in platea per assistere al suo debutto? “Durante la settimana conduce quel programma minore che si chiama tg”, e dunque anche stasera resterà lì a fare il telegiornale. Al giornalista che le chiede chi tra i due in casa ha più ego lei risponde: “È lotta continua”.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro