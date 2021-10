Sono ore di ansia tra Manerba e San Felice del Benaco, sulla sponda bresciana del lago di Garda, per la scomparsa di Paola Tonoli, la donna che ha fatto perdere le tracce di sé mercoledì sera intorno alle 23.30. Le ricerche, in lungo e in largo, sono partite dopo 24 ore dalla scomparsa della 43enne, svanita nel nulla dopo aver lasciato l’abitazione dei genitori, nella zona di via San Fermo a San Felice. Secondo le prime ricostruzione, la donna si sarebbe allontanata improvvisamente lasciando a casa sia la giacca sia il telefono cellulare.

Secondo i media locali, la donna è scomparsa in una zona abitata, tra il centro storico, un’area boschiva e il lago. Le squadre di ricerca starebbero concentrando le loro operazioni vicino la zona del lago. Le ricerche sono coordinate dai carabinieri di Salò, ma sono già in azione anche gli agenti della Polizia Locale e uomini e mezzi di Vigili del Fuoco e Guardia Costiera.

L’appello dei familiari

Sono stati proprio i familiari della donna a lanciare l’allarme e avvertire le forze dell’ordine. Preoccupati per la scomparsa della 43enne, hanno diffuso appelli e foto anche sui social network. Al momento della scomparsa, la donna indossava una felpa nera, pantaloni verdoni e delle scarpe da ginnastica nere.

L’appello è stato condiviso dai canali istituzionali del Comune: “Paola Tonoli è scomparsa verso le 23.30 da Via San Fermo, zona Cts – si legge – La sua famiglia è molto preoccupata, se qualcuno l’avesse vista chiami subito questo numero: 349 1795427. E’ vestita con una felpa nera, pantaloni verdoni, scarpe da ginnastica nere. Rispetto alla fotografia diffusa ha i capelli più corti, con un ciuffo da ragazzo, ed è dimagrita. È a piedi, non ha il telefono con se”.

Chi è Paola Tonoli

La preoccupazione è tanta. Paola Tonoli infatti non stava bene da tempo. La donna non è riuscita a superare il dolore della scomparsa di suo figlio, Samuele Freddi, 20enne morto improvvisamente, in casa, l’estate scorsa. La procura di Brescia aveva aperto un’inchiesta per omicidio preterintenzionale: secondo le prime ricostruzioni, la sera prima del decesso, il giovane aveva litigato con due amici ed era caduto a terra.

