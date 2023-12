Il Pontefice, nato il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires, incontra i bambini poveri che ricevono assistenza dal dispensario di Santa Marta. Poi, come ogni domenica, guiderà l’Angelus in piazza San Pietro alle 12.

Messaggi di auguri da ogni parte del mondo

Tanti i messaggi di auguri che stanno arrivando in Vaticano da ogni parte del mondo. Francesco quindi tra pochi minuti parteciperà alla tradizionale festa di compleanno organizzata nell’Aula Paolo VI dal Dispensario Santa Marta, la struttura pediatrica vaticana che da oltre un secolo, ogni giorno, offre aiuto a mamme e bambini in difficolta’ grazie a decine di volontari, medici e non.

La festa di compleanno del Papa

Ci saranno canti e danze dei bambini, quindi un piccolo spettacolo circense, una merenda e la torta prima dell’Angelus, ma soprattutto tante strette di mano, sorrisi e abbracci.

I regali per i bambini bisognosi prima del Natale

I bambini riceveranno un dono offerto dai benefattori del Dispensario in vista delle festività natalizie. Si tratta di una tradizione iniziata nel dicembre 2013, in occasione del primo compleanno di Francesco dopo l’elezione alla Cattedra di Pietro.

L’anno scorso erano presenti anche alcune famiglie ucraine ospitate a Roma. Il Papa aveva invitato a non dimenticare i bambini dell’Ucraina e chi soffre anche altrove per le ingiustizie. Voluto da Papa Pio XI nel 1922, il Dispensario e’ affidato alle suore vincenziane, le Figlie della Carita’ di San Vincenzo de’ Paoli. L’attuale direttrice e’ suor Anna Luisa Rizzello. Presidente e’ l’elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, prefetto del Dicastero per il Servizio della Carita’.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo