Ha partorito in treno con il supporto di una ostetrica in videochiamata e il tifo di un intero convoglio per la neo mamma e la neonata che ha visto la luce durante la tratta Roma-Torino all’interno di un Frecciabianca. E’ quanto capitato a una donna ieri, lunedì 3 luglio, subito dopo aver superato la stazione di Genova. Protagonista una donna di nazionalità straniera che ha dato alla luce la sua bambina intorno alle 12, dopo circa 40 minuti di travaglio.

La donna ha cominciato ad avere forti contrazioni ed è stata assistita dal personale delle Ferrovie dello Stato, con la capotreno Loredana Ferreri che insieme al caposervizi Andrea Luschi si è subito attivata per far sì che il parto avvenisse senza particolari problemi. E’ partito così un passaparola nelle varie carrozze alla ricerca di un sanitario in grado di assistere la donna. A palesarsi una operatrice sanitaria dell’ospedale di Pisa, Isabella Carnero, diretta a Torino per far visita alla madre.

La donna ha subito telefonato la collega ostetrica che, fortuna ha voluto, ieri era di riposo a lavoro. “Daniela (Sanfilippo, ndr) sono su un treno e c’è una donna in travaglio, mi aiuti a farla partorire?”, ha detto l’operatrice sanitaria nella stazione di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, dove il convoglio si è fermato straordinariamente per il parto.

Con l’ostetrica in videochiamata, l’operatrice sanitaria operativa nel seguire le indicazioni, il caposervizi addetto a riprendere la scena per agevolare il contributo dell’ostetrica, il capotreno a supportare emotivamente la neo mamma e l’aiuto dei passeggeri (una signora di 86 anni ha aperto la valigia mettendo a disposizione asciugamani, il parto è andato bene e mamma e neonata sono state trasferite all’ospedale San Giacomo di Novi Ligure dalla Croce Verde, salita sul treno dopo il parto, e le loro condizioni sono buone.

“Il personale di Trenitalia è stato perfetto, ha collaborato in ogni manovra, così come i viaggiatori – racconta la sanitaria Isabella all’agenzia Ansa – la mamma si è sentita protetta mentre stava dando alla luce la sua seconda figlia. Ho capito, inoltre, che tutte le stelle si erano allineate quando, chiedendo degli asciugamani, una viaggiatrice di 86 anni ha aperto la sua valigia e me li ha dati. Erano profumati, puliti e perfino stirati. Una roba di altri tempi”. Il Frecciabianca è giunto poi a Torino trenta minuti dopo l’orario previsto.

