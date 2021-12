Momenti di terrore e panico ieri pomeriggio a Roma, in piazza dei Cinquecento, a pochi passi dalla Stazione Termini, dove un uomo armato di un lungo coltello ha iniziato a minacciare i passanti. L’uomo, di origine nigeriana, è stato bloccato e prontamente arrestato dagli agenti del Commissariato Esquilino. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.

A seminare il panico un 36enne che già verso le ore 13.30 è stato visto alla fermata di tram 5 in via Giolitti agitare un lungo coltello e gridare contro le persone.

Dopo diverse segnalazioni, sono giunti sul posto le pattuglie della polizia di Stato. Gli agenti hanno provato a calmare l’uomo, di origine nigeriana, che, alla vista dei poliziotti, è andato in escandescenza ed è fuggito. Gli agenti sono riusciti a braccare il 36enne, dopo un breve inseguimento, bloccandolo in piazza dei Cinquecento a ridosso del monumento in onore a Giovanni Paolo II. Disarmato, è stato arrestato con l’accusa di porto d’armi abusivo, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. La scena è stata ripresa da diverse persone presnti sul posto ed è finita sui social network.

Redazione

© Riproduzione riservata

Andrea Lagatta