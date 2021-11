Come ogni volta che un’app di uso ormai quotidiano non funziona sui social si scatena il panico. E così è successo anche giovedì 4 novembre intorno alle 21.30 quando in serata molti utenti hanno iniziato a segnalare che Netflix, il servizio di Tv in streaming a pagamento, non funziona per alcuni o funziona a singhiozzo. E così impazza l’hashtag #Netflixdown. È la prima volta che un blackout colpisce anche Netflix.

“Errore: impossibile riprodurre il titolo. Riprova più tardi”. È questo il messaggio che in tanti hanno visto comparire sui propri schermi. In tanti ma non tutti. Alcuni utenti infatti dichiarano che funziona normalmente. Qualcuno in rete suggerisce di uscire dal proprio account e riprovare a entrare. Il metodo per qualcuno funziona, per altri no.

Intanto nessuna nota ufficiale arriva da Netflix su un “down”. Certo è che le segnalazioni su Twitter arrivano da varie parti d’Europa come Germania, Grecia, Italia e Francia. Forse il down potrebbe essere connesso alle condizioni meteo che in più parti d’Europa sono critiche. Migliaia di segnalazioni del “down” sui social e sui siti di rilevamento, al momento l’estensione del “guasto” non è nota. Si tratta di un calo che è stato anche documentato da alcuni siti di settore che, infatti confermano questo improvviso malfunzionamento della piattaforma.

La maggior parte degli utenti ha manifestato dei problemi in merito alla visione dei contenuti video, mentre alcuni secondo i dati riportati dal sito DownDetector hanno riportato dei problemi con la connessione o con il server della piattaforma.

E subito parte l’ironia per il panico che si è scatenato sul web. “Siccome io non soffro di #netflixdown, prego, fatevi avanti che vado con la video-narrazione: richieste?”, scrive un utente su Twitter. “Proprio ora che potevo guardare finalmente le serie Tv, mai una gioia”, scrive un altro utente sconsolato. “Questo conferma che senza social e senza servizi di streaming non resisteremmo nemmeno un giorno. Netflixdown”, scrive ancora un altro.

