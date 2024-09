Dopo le accuse dell’ex Ministro della cultura Sangiuliano nei confronti della sua ex consigliera personale Maria Rosaria Boccia, le mosse della procura non si sono fatte attendere. È iniziata subito l’indagine contro la 41enne, indagata per lesioni (nota ormai la ferita in testa del ministro dimissionario) e violazione della privacy, violenza privata e il furto della fede nuziale in oro: si è partiti dalle perquisizioni avvenute nella giornata di oggi a casa sua a Pompei.

Sequestrati subito alcuni supporti informatici, a partire dal cellulare, ma anche il computer e i famosi occhiali Ray-Ban con i quali girovagava di giorno e notte a Montecitorio per documentare un “tour notturno” della struttura e per chissà quali altri fini.

Un’inchiesta che andrà di pari passo, fino forse ad incrociare, quella contro Sangiuliano, su cui si indaga per peculato e rivelazione del segreto d’ufficio, così come la Corte dei Conti dovrà accertarsi dell’assenza di danno erariale.

Seguono aggiornamenti

