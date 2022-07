Le immagini di un pestaggio in piazza Duca d’Aosta, davanti alla stazione Centrale di Milano, stanno facendo il giro del web. Una violenza clamorosa, un’aggressione ripresa per lunghi e tremendi minuti da un presente. L’episodio a pochi giorni dall’appello dell’influencer Chiara Ferragni che al sindaco Beppe Sala parlava di una città “fuori controllo” sul tema sicurezza.

Il video ripreso da un presente inquadra un ragazzo, un giovane tunisino di 17 anni senza fissa dimora camminare a torso nudo, già ricoperto di sangue. All’improvviso dall’altra parte della piazza arriva un uomo dalla pelle nera che lo colpisce violentemente al petto con un calcio che sembra una mossa da arti marziali. Un calcio volante che stende il ragazzo. Quando il giovane è a terra l’altra prima gli scaglia addosso una bottiglia di vetro e poi prende a colpirlo a calci (a piedi nudi) in testa. Il ragazzo a terra è inerme, coperto di sangue.

Una donna arriva urlando, una ragazza prova ad allontanare l’aggressore che va via senza reagire, con altri presenti chiamano il 118. La vittima del pestaggio anche se sanguinante, barcollante, in condizioni preoccupanti, prova ad alzarsi ripetutamente per allontanarsi. Tutti sono visibilmente sconvolti dalla violenza in strada. Qualcuno dice di sapere chi è l’aggressore. La vicenda sembra avere un pregresso rispetto alle immagini virali considerando che il ragazzo entra nell’inquadratura già ricoperto di sangue.

L’aggressione si è verificata intorno alle 20 di venerdì 22 luglio all’esterno della Stazione Centrale. Sul posto è intervenuta la polizia e pattuglie dell’esercito – forze dell’ordine che lungo tutta la durata del video non si vedono inquadrate. Il 17enne è stato portato in ospedale in codice verde. Non ha sofferto lesioni gravi e non corre pericolo. La polizia ha ricostruito che la causa dell’aggressione sia stata una rapina ai danni dello stesso 17enne di qualche minuto prima e una lite con altre persone nella piazza. Gli inquirenti sono al lavoro per identificare gli aggressori.

