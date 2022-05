Non si è fermato neanche di fronte allo stato di gravidanza dell’ex compagna. Un uomo di 33 anni, autotrasportatore, è stato arrestato nella tarda serata del 30 aprile a Mondragone, in provincia di Caserta, per aver picchiato l’ex fidanzata incinta e il padre di lei in casa della donna.

Il 33enne, come accertato dai militari, era visibilmente ubriaco quando è entrato alla guida della motrice all’interno del cortile dell’abitazione dell’ex. Il camion è stato fermato a ridosso dell’edificio per consentirgli di arrampicarsi sulla cabina di guida e raggiungere così il balcone di casa della donna, al primo piano, ed entrare nell’appartamento rompendo la vetrata di una porta finestra.

Una volta all’interno il camionista ha aggredito padre e figlia. È stata proprio l’ex compagna ad allertare i carabinieri, che sono intervenuti sul posto e hanno fermato il 33enne.

La vittima ha raccontato ai militari di aver subito in precedenza minacce di morte dall’ex compagno e ha formalizzato il tutto con una denuncia. Il camionista è ora nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ed è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica con rifiuto di sottoporsi alcoltest.

