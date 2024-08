Terremoto in Forza Italia: arrivano i fedelissimi di Pier Silvio. Nel partito dell’ex Cavaliere si stanno già compilando le liste di quelli pronti a seguire Pier Silvio Berlusconi in caso di discesa in campo. Insomma, le truppe dei fedelissimi del numero uno di Mediaset.

Truppe monitorate con particolare attenzione, per ovvi motivi, anche da Giorgia Meloni. Si va da Deborah Bergamini (che ha sempre avuto un ottimo rapporto con Arcore) a Giorgio Mulè, ex direttore di Panorama. Ma ci sono pure Alessandro Cattaneo e Paolo Emilio Russo, Andrea Orsini e tutti i calabresi di Forza Italia, a cominciare dal governatore Occhiuto. Tutti pronti a salire sul carro di Pier Silvio.

Anche in Senato i “fans” di Pier Silvio non mancano: pronti a scendere in campo al fianco del figlio del Cavaliere sono Alberto Barachini, Adriano Galliani, Licia Ronzulli, Alberto Zangrillo e Francesco Paolo Sisto. È proprio vero: la gestione romanocentrica del partito con contorno di ristoranti ai Parioli e vecchie facce in TV agli eredi del cavaliere non piace più.

Marco Antonellis