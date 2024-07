A Mediaset si preparano a cambiare linea, o almeno a raddrizzarla senza farla pendere troppo a destra. Secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia, infatti, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi – insieme alla sorella Marina – vuole far diventare il Biscione e la sua informazione veramente pluralista e aperto a tutti i partiti, scrollandosi di dosso l’eredità dei legami con Forza Italia e con le altre forze di destra – oggi Fratelli d’Italia in primis – derivanti dal Cavaliere.

Pier Silvio Berlusconi vuole una Mediaset pluralista, contro la linea di Crippa

Per farlo, il 55enne secondogenito di Silvio Berlusconi dovrà sconfessare chi di questa linea è stato il controllore, soprattutto su Rete 4: Mauro Crippa, il direttore generale dell’informazione da circa 25 anni. Crippa è a capo di Videonews ed in questi anni ha indirizzato l’informazione della rete, anche con la vicinanza di Fedele Confalonieri, amico storico del Cav e presidente di Mediaset, anche se pare in procinto di lasciare l’incarico.

Berlusconi e lo scontro con Del Debbio

I talk del quarto canale, condotti dai vari Paolo Del Debbio, Nicola Porro, Mario Giordano, ora potrebbero doversi adattare. Tanto che, sempre secondo Dagospia, il cambio di linea editoriale – iniziato con l’arrivo di Bianca Berlinguer – avrebbe causato uno scontro verbale anche pesante tra Del Debbio e Berlusconi. E Porro potrebbe addirittura perdere la conduzione del programma Quarta Repubblica, perché giudicata troppo schierata a favore del governo di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia.

Mediaset cambia linea, i possibili ‘nuovi’ conduttori

Se la nuova linea potrebbe in qualche modo declassare i frontrunner attuali, a Mediaset potrebbero acquisire più spazio alcuni giornalisti apprezzati da Pier Silvio Berlusconi. Un nome indicato da Dagospia è quello di Giuseppe Brindisi, oggi conduttore di Zona Bianca e Diario del Giorno, non schierato e poco incline a tesi complottiste e polemiche, come altri suoi colleghi. Altra possibile figura in rampa di lancio è Dario Maltese, conduttore del Tg5, oltre che di Morning News. Giornalisti che quindi potrebbero farsi spazio nella prossima stagione sui canali Mediaset. Il cambiamento sembra in arrivo, i cosiddetti ‘retequattristi’ sono avvisati.

