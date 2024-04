Forza Italia, insieme a Noi Moderati, correrà alle elezioni europee a giugno. Dopo il simbolo, sono state presentate le liste con all’interno i nomi dei candidati forzisti. L’obiettivo per il partito di Antonio Tajani è quello di raggiungere il 10% e di superare la Lega, magari per cambiare gli equilibri all’interno della maggioranza di governo in Italia.

Lista e candidati di Forza Italia-Noi Moderati nella circoscrizione Nord Est

Nella circoscrizione Nord Est, ovvero in Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, i nomi dei candidati sono, in ordine: Antonio Tajani; Sandra Savino; Flavio Tosi; Matteo Gazzini; Rosaria Tassinari; Cristina Andretta; Giampiero Avruscio; Antonio Cenini Detto Cenno; Francesco Coppi; Arianna Corroppoli; Isabella Dotto; Bruno Molea; Deborah Onisto; Antonio Platis; Alessandra Servidori.

Lista e candidati di Forza Italia – Noi Moderati nella circoscrizione Nord Ovest

Nella circoscrizione Nord Ovest, ovvero in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria, i nomi dei candidati sono, in ordine: Antonio Tajani; Letizia Maria Brichetto Arnaboldi Detta Letizia Moratti; Paolo Damilano; Massimiliano Salini; Stefania Zambelli; Andrea Costa; Roberto Cota; Laura D’incalci Detta Dincalci; Firial Cherima Fteita; Gustavo Gili; Luigi Grillo; Clara Marta; Laura Menardi; Dina Nobili; Matteo Passoni; Silvia Piani; Claudia Porchietto; Marco Giovanni Reguzzoni; Beatrice Rizzi; Giuseppe Andrea Romeo.

Lista e candidati di Forza Italia – Noi Moderati nella circoscrizione Centro

Nella circoscrizione Centro, ovvero in Toscana, Marche, Umbria, Lazio, i nomi dei candidato sono, in ordine: Antonio Tajani; Francesca Peppucci; Salvatore De Meo; Alessandra Mussolini; Giorgio Silli; Marco Baldassarri; Rossella Chiusaroli Detta Ros; Graziella Ciriaci; Valentina Corsetti; Maria Chiara Fazio Detta Chiara Fazio; Jacopo Maria Ferri; Alessandro Ghinelli; Lorenzo Grassini; Tiziana Pepe Esposito Detta Pepe; Renata Polverini.

Lista e candidati di Forza Italia – Noi Moderati nella circoscrizione Sud

Nella circoscrizione Sud, ovvero in Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, i nomi dei candidati sono: Antonio Tajani; Isabella Adinolfi; Fulvio Martusciello Detto Fulvio; Alessandra Mussolini; Lucia Vuolo Detta Volo Detta Vulo; Giuseppina Princi Detta Giusi; Paolo Soccorso Dell’erba; Antonella Ballone; Angelo Antonio D’agostino; Laura De Mola; Raffaele De Rosa; Eliseo Iannini; Sonia Palmeri Detta Sonia Detta Palmieri; Barbara Ricci; Riccardo Rosa; Alessandro Sacchi; Francesca Salatiello Detta Fra; Marcello Vernola.

Lista e candidati di Forza Italia – Noi Moderati nella circoscrizione Isole

Nella circoscrizione Isole, ovvero in Sicilia e Sardegna, i nomi dei candidati sono, in ordine: Caterina Chinnici; Michele Cossa; Maddalena Calia; Massimo Dell’Utri; Marco Falcone; Bernardette Felice Grasso; Margherita La Rocca Ruvolo detta Rita; Edmondo Tamajo detto Tamaio detto Di Maio detto Edy Detto Edi Detto Eddy.

