Via libera negli Stati Uniti alla prima pillola anticoncezionale da banco, che potrà essere acquistata senza la prescrizione medica. E’ quanto autorizzato dalla Food and Drug Administration, l’ente governativo che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, dipendente dal Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d’America.

Autorizzata la vendita del farmaco chiamato Opill prodotto dalla Perrigo Company (con sede a Dublino), una volta al giorno, senza prescrizione medica, rendendolo il primo farmaco di questo tipo a essere venduto come farmaco da banco. L’azienda inizierà a spedire la pillola solo all’inizio del prossimo anno (2024) e non ci saranno restrizioni di età sulle vendite.

“L’approvazione di questa pillola contraccettiva orale a base di solo progestinico offre ai consumatori un’opzione per l’acquisto di farmaci contraccettivi orali senza prescrizione medica presso farmacie, minimarket e negozi di alimentari, nonché online”, ha affermato l’agenzia in una nota.

La Food and Drug Administration ha poi sottolineato che “quasi la metà dei 6,1 milioni di gravidanze negli Stati Uniti ogni anno non sono intenzionali”. Opill diventerà il metodo di controllo delle nascite più efficace disponibile al banco, più efficace nel prevenire la gravidanza rispetto ai preservativi, agli spermicidi e ad altri metodi senza prescrizione medica, scrive il New York Times.

L’azienda, al momento, non ha fatto sapere quanto costa il farmaco ma Fre’de’rique Welgryn, vicepresidente globale di Perrigo per la salute delle donne, ha dichiarato in una nota che l’azienda si e’ impegnata a rendere la pillola “accessibile e alla portata di donne e persone di tutte le età”

Redazione

Ciro Cuozzo