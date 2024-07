Dopo 43 anni, ‘Ma quale idea’ era tornato virale, stavolta su TikTok, scalando le classifiche delle piattaforme musicali. Erano stati i BNKR44 a riportare in vita con il suo autore Pino D’Angiò uno dei brani più iconici degli anni ’80 in occasione dello scorso Festival di Sanremo, quando avevano duettato con il cantautore nella serata a tema della Kermesse musicale.

Pino d’Angiò, l’ultima esibizione prima di morire con i BNKR44 a Tim Summer Hits

Oggi, venerdì 19 luglio, in occasione di Tim Summer Hits, il gruppo e il cantante verranno mostrati nella loro ultima esibizione registrata prima del tragico evento. Le registrazioni del programma infatti sono state effettuate a Roma in piazza del Popolo il 17, 18 e 19 giugno, e in quell’occasione la folla presente ha avuto la fortuna di assistere all’ultima esibizione dal vivo del cantautore.

Pino d’Angiò, il tumore e la scomparsa dello scorso 6 luglio

Pino D’Angiò è infatti scomparso lo scorso 6 luglio. Ha combattuto contro un tumore alla gola che ha richiesto sei interventi chirurgici, è stato poi colpito da un infarto con arresto cardiaco e successivamente da un altro tumore ai polmoni. Nonostante questi gravi problemi di salute, ha sempre reagito con coraggio. Ne aveva parlato anche nel 2021, durante la trasmissione “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone sulla Rai: “Mi hanno operato sei volte per un cancro alla gola”, aveva detto. “So che dovrei smettere di fumare, ma la paura di ammalarmi di nuovo è meno potente del bisogno di nicotina”. “Per adesso stiamo sette a zero per me”, aveva aggiunto riguardo alla sua malattia, “ma prima o poi vincerà lei. Non so come sono sopravvissuto, per fortuna: non lo dico per me, ma per mio figlio. Non me lo meritavo e me lo godo finché sarà possibile”.

Il ricordo dei BNKR44 su Pino D’Angiò: “È stato un guerriero, ci ha insegnato ad amare la vita”

Nei giorni scorsi, il gruppo BNKR44 ha voluto ricordare D’Angiò durante un’altra trasmissione musicale, Battiti Live: “Volevamo prenderci un momento per omaggiare e ricordare una leggenda e un uomo che a noi ha insegnato il valore della vita, dell’umiltà e della spensieratezza. Perché Pino era così: ha sempre sorriso in faccia al diavolo, è sempre stato un guerriero e ci ha insegnato ad amare la vita nonostante il dolore. Soprattutto, ci ha insegnato a seguire sempre le nostre idee e a fare quello che ci pare senza ascoltare nessuno. Grazie, è stato un anno incredibile. Fai buon viaggio”.

