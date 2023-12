Altri 16,5 miliardi di euro arrivati nelle casse italiane. La Commissione europea, infatti, ha annunciato di aver versato all’Italia la quarta rata del Pnrr. In totale, quindi, le risorse europee del Piano nazionale di ripresa e resilienza già ottenute da Roma salgono a 102 miliardi di euro.

La nota di Bruxelles sul Pnrr

“Il 22 settembre 2023 l’Italia ha presentato alla Commissione europea la quarta richiesta di pagamento di 16,5 miliardi di euro nell’ambito del Recovery, coprendo 21 tappe intermedie e 7 obiettivi”, ha scritto Bruxelles in una nota. La Commissione Ue ha ricordato che il piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia, sarà finanziato con 194,4 miliardi di euro, di cui 71,8 sotto forma di sovvenzioni e 122,6 in prestiti.

L’annuncio di Palazzo Chigi

“La Commissione europea ha versato oggi la quarta rata di 16,5 miliardi di euro all’Italia” si legge invece in una nota di Palazzo Chigi. “Il pagamento è frutto del conseguimento, accertato dall’Unione europea, di tutti i 28 obiettivi e traguardi legati alla quarta rata” viene sottolineato da Roma, evidenziando che “tali obiettivi e traguardi riguardano misure necessarie per proseguire l’attuazione delle riforme in materia di giustizia e pubblica amministrazione, nonché importanti riforme nei settori dell’inclusione sociale e degli appalti pubblici”.

Nel comunicato italiano si punta l’attenzione sulla destinazione dei diversi investimenti del Pnrr e ovviamente Palazzo Chigi sottolinea l’operato del governo Meloni per rispettare le tempistiche di Bruxelles. “I principali investimenti sono legati alla digitalizzazione, in particolare per quanto riguarda la transizione dei dati delle pubbliche amministrazioni locali verso il cloud, lo sviluppo dell’industria spaziale, l’idrogeno verde, i trasporti, la ricerca, l’istruzione e le politiche sociali”. “Come preannunciato dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni – aggiunge la nota – il pagamento della quarta rata è avvenuto entro il 2023 e porta il totale delle risorse Pnrr ottenute finora dall’Italia a circa 102 miliardi di euro, corrispondenti a più della metà delle risorse totali del Piano. Ciò dimostra i grandi progressi fatti dall’Italia nel raggiungimento delle misure previste”. “Sulla base del Piano così come recentemente modificato dal Consiglio Ue, il Governo Meloni proseguirà nell’opera di piena e tempestiva attuazione del Pnrr, nel quadro della continua e stretta collaborazione con la Commissione europea” conclude il comunicato.

La reazione del ministro Fitto

“Grande soddisfazione per l’erogazione avvenuta oggi da parte della Commissione europea della quarta rata del Pnrr del valore di 16.5 miliardi. L’impegno del Presidente Meloni e del Governo era di ricevere i fondi entro la fine del 2023 e lo abbiamo rispettato. Questo è il risultato di un grande impegno collettivo e di una costante e costruttiva collaborazione la Commissione europea. Il lavoro sul Pnrr prosegue.” È il commento del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, pubblicato sul suo profilo Facebook.

