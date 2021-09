I talebani avrebbero ucciso una poliziotta a Firozkoh, capoluogo della provincia di Ghor, nelle zone montuose nel centro dell’Afghanistan. Si chiamava Banu Negar, un’agente che lavorava nella prigione locale. La notizia è stata ripresa dalla Bbc e confermata a quanto risulta da molteplici testimonianze. Una violenza che sta facendo il giro del mondo. La donna era incinta di otto mesi.

A quanto ricostruito finora l’agente sarebbe stata uccisa da una squadra di sicari mandata direttamente a casa sua. Una sorta di esecuzione, che si è consumata di fronte ai parenti della donna. Un delitto che smentisce la promessa secondo la quale gli estremisti tornati al potere dopo vent’anni dalla caduta dell’Emirato Islamico non avrebbero perseguitato le forze dell’ordine del vecchio regime di Ashraf Ghani.

Circolano sui social locali, ripresi dalla Bbc, le immagini del muro della casa della vittima macchiato di sangue e del viso della donna sfigurato dai proiettili. A far sapere che la donna era incinta la stessa famiglia. A quanto emerge Negat era “doppiamente colpevole” di essere donna e poliziotta, “collaborazionista”, del governo legato agli invasori statunitensi. È un altro episodio che sottolinea il clima sempre più incandescente dalle parti di Kabul. I talebani hanno fatto slittare la formazione del governo ma hanno comunque chiarito che non ci saranno ministre donne.

Sabato scorso, decine di donne a Kabul, ma anche in altre città, sono scese in strada a manifestare. La marcia a viso scoperto verso il palazzo presidenziale nella capitale. La risposta dai talebani non ha lasciato spazio ad ambiguità: lacrimogeni e bastonate. Le manifestazioni delle donne sono state così disperse. L’ultima roccaforte a resistere ai talebani è il Panjshir, nel nord del Paese. I ribelli sarebbero circondati ma hanno smentito di essere stati sconfitti. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha fatto sapere oggi che l’ambasciata italiana in Afghanistan sarà spostata a Doha, in Qatar, dove a inizio 2020 gli Stati Uniti di Donald Trump avevano firmato l’intesa del ritiro con i talebani.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano