Tanti anni dopo il destino li ha fatti rincontrare fuori dalle aule di scuola, per una storia a lieto fine. È quella che riguarda una ex professoressa romana, salvata da un suo vecchio alunno diventato poi poliziotto. Il tutto è accaduto lunedì pomeriggio, nell’appartamento all’Eur della signora, che in preda allo sconforto a causa di un periodo particolarmente negativo aveva deciso di togliersi la vita.

L’intervento

Ad intervenire è stato un agente del commissariato Esposizione, che era accorso sul posto con la sua pattuglia dopo una chiamata di routine al 112. Una volta arrivato, il poliziotto ha riconosciuto nella vittima la sua ex insegnante, e si è recato alla porta dell’appartamento. «Professoressa, sono Alessandro. Si ricorda di me? Cosa è successo?», le ha iniziato a chiedere da dietro la porta. Parole pacate, in grado di rassicurare la signora.

Il dialogo rassicurante

Durante il dialogo, il poliziotto ha rievocato i tempi della scuola per tranquillizzarla, riuscendo pian piano a farle ritrovare fiducia fino a che la situazione si è risolta positivamente. Da lì è iniziata una lunga trattativa, culminata con l’intervento dei vigili del fuoco che hanno forzato la porta, permettendo ai poliziotti di entrare e di mettere in salvo la donna in preda ad una grave crisi psicologica. La professoressa ha immediatamente abbracciato il suo ex alunno quando l’ha visto ed è stata poi portata in ospedale per ulteriori accertamenti medici.

