Iniziamo ricordando le probabilità di vincita, che nel suo caso erano di una ogni 8.880.000 biglietti. E contro ogni previsione razionale, un abitante di Faenza (Ravenna), piccolo imprenditore residente in zona, ha trovato quello vincente.

“Una vincita incredibile”, così come raccontato dal titolare di una tabaccheria al Corriere. “Il cliente ha comprato una schedina del gioco Turbo Cash, al prezzo di ben 10 euro. Era solito farlo ogni tanto, ma se ne è andato senza grattarla”. Il gusto di giocare in comodità a casa, ma poi, dopo qualche ora, incredulo, è tornato nel negozio.

Il ritorno in tabaccheria

Troppa l’agitazione e la paura che un’allucinazione giocasse un brutto scherzo: quando ha visto la corrispondenza tra il montepremi e il numero grattato ha preferito chiedere conferma a chi gli aveva venduto il ticket vincente.

I festeggiamenti del sabato sera

Aveva appena vinto 2 milioni di euro. La commozione, le lacrime. Il titolare del punto vendita ha raccontato che “non ha proferito parole per un po’”. La giocata risale al 27 aprile, un fantastico sabato sera per il bar tabacchi Matrix di via Forlivese 44/46, conosciuto anche come Bar della Punta, nel borgo Durbecco. È un record per il territorio con i Gratta e Vinci.

