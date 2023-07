La scorsa notte, poco prima di mezzanotte, la stazione di Maniago, a Pordenone, è stata chiamata insieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari dell’ambulanza dalla Sores tramite il Nue 112 su chiamata di un gruppo di scout minorenni tra i 12 e i 16 anni. I ragazzi riferivano di aver smarrito il sentiero dopo essere partiti da Pielungo verso Malga Iovet seguendo il segnavia cai 821. Dotati di sacco a pelo e batterie sufficienti per avere luce nella notte, sono stati sorpresi dalla pioggia e dai temporali. Hanno atteso i soccorsi e sono stati ritrovati alle 3.30 a quota 1000 circa sotto una fascia rocciosa non lontano dalla cosiddetta Forchiazza. Sono stati accompagnati a valle e consegnati ai sanitari dell’ambulanza bagnati e un po’ ipotermici. Gli scout ritrovati sono tutti di Trieste e avevano zaini molto pesanti con sé (con anche una chitarra al seguito). Il terreno in discesa era molto scivoloso e molte sono state le cadute, senza conseguenze. A ritrovarli è stata la squadra dei vigili del fuoco che era partita dal basso mentre i soccorritori del Cnsas sono partiti dall’alto. In tutto hanno partecipato una decina di soccorritori. Dopo che i sanitari dell’ambulanza hanno verificato le condizioni di ipotermia dei tre giovani li hanno affidati al capo scout.

