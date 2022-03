È in condizioni molto gravi il ragazzino di 13 anni precipitato da una finestra a scuola. È successo nel pomeriggio alla scuola Kindergarten a Firenze. Lo studente è ricoverato in prognosi riservata nella terapia intensiva dell’Ospedale pediatrico Meyer. Ancora da chiarire la dinamica del tragico incidente.

L’incidente si è verificato oggi pomeriggio. Il 13enne sarebbe precipitato dal quarto piano dell’istituto secondo l’Ansa. Il ragazzino frequentava la terza media. Le sue condizioni sono molto gravi. Tutta da chiarire la dinamica del tragico incidente. “Non è chiaro – scrive l’agenzia – al momento se abbia fatto tutto da solo o se nell’accaduto possano essere coinvolte altre persone”.

“Dalla scuola Kindergarten confermiamo che questo pomeriggio si è verificato un grave incidente che ha coinvolto uno dei nostri alunni – si legge nel comunicato diffuso – Speriamo che possiate capire che, per il momento, abbiamo bisogno di mantenere il riserbo, sia per le indagini della polizia che per la famiglia colpita. Ora ci stiamo concentrando sul benessere dell’intera comunità scolastica e sulla nostra collaborazione con la polizia. Se ci saranno altre notizie faremo un’ulteriore dichiarazione. Grazie per la vostra comprensione”.

