È caduta dal secondo piano, in mezzo ai passanti in strada per quell’ora. Rihab aveva appena quattro anni e sembra stesse giocando quando è precipitata dal balcone di casa sua a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Per lei non c’è stato niente da fare, nonostante i soccorsi immediati dei passanti e degli operatori sanitari. Per la tragedia della bambina si pensa a un tragico incidente domestico. Sul caso indagano i Carabinieri.

La tragedia si è consumata nel centrale Corso Italia, in una palazzina dove la bambina affetta da autismo viveva con i genitori e i due fratelli, una sorella più grande e un fratellino più piccolo. Secondo la ricostruzione dei militari della Compagnia di San Giovanni riportata dal Corriere di Bologna la bambina sarebbe uscita dalla portafinestra mentre era in casa con la madre e la nonna impegnate a preparare la cena. Avrebbe scavalcato una ringhiera e raggiunto l’unità esterna del condizionatore dalla quale sarebbe scivolata precipitando nel vuoto.

La bambina è caduta sull’asfalto, davanti agli occhi attoniti dei titolari e degli avventori del bar che si trova proprio sotto la finestra oltre che dei passanti che camminavano sul corso. Sul posto sono intervenute un’ambulanza del 118, due automediche e i carabinieri della Stazione e della Compagnia locale. Per la piccola non c’è stato niente da fare. I militari hanno parlato ieri sera stessa con i testimoni. La pm di turno, Francesca Rago, secondo la prassi aprirà un fascicolo per chiarire la dinamica della tragedia.

La tragedia ha sconvolto la comunità. Rihab era figlia di un operaio e di una casalinga di origini marocchine. La famiglia, distrutta dal lutto, era molto conosciuta e stimata. “Conosco bene soprattutto il padre, che lavora come operaio in un’azienda del territorio – ha rivelato a Il Resto del Carlino il sindaco Lorenzo Pellegatti –. Proprio di recente aveva collaborato con il Comune al Festival delle Religioni. Si tratta di una famiglia ben integrata, grandi lavoratori, benvoluti. La piccola era molto seguita dai suoi genitori“.

