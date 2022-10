La piccola di appena due anni è precipitata dal terzo piano della sua casa. Come per miracolo quella terribile caduta è stata attutita da una rete metallica. La bimba è viva. In serata il suo papà è stato arrestato. È successo a Fisciano, piccolo comune in provincia di Salerno, scosso per la vicenda ancora dai contorni foschi.

L’allarme è scattato alle 9.30 di una domenica mattina di sole. I soccorsi ricevono la richiesta di intervento per una piccola precipitata dalla finestra di casa sua. Un volo di circa 20 metri dal terzo piano. All’arrivo dei soccorsi la piccola è cosciente e piange spaventata. Qualcosa ha fortunatamente attutito la caduta. Sul volto alcuni graffi che lasciano ipotizzare che la bimba sia caduta in una rete metallica poco distante da punto dove è stata trovata. Viene subito trasportata all’Ospedale Ruggi d’Aragona dove viene presa in carico dai medici del reparto di Chirurgia Pediatrica. Viene accertato che la piccola è fuori pericolo. Viene trasferita al Santobono di Napoli dove viene operata per una frattura all’omero.

I carabinieri hanno setacciato la casa dove la bimba vive con mamma e papà cercando di dare una spiegazione a quell’assurda caduta. I carabinieri passano al setaccio l’abitazione e la zona dove è caduta la piccola. I sospetti dei militari della compagnia di Mercato San Severino e quelli del reparto operativo di Salerno, guidati dai comandanti Massimo Avallone e Luigi Aureli, sono ricaduti sul padre della piccola che in quel momento era solo in casa con lei e le stava cambiando il pannolino. Si tratta di un 40enne che in serata è stato arrestato.

Non è chiaro cosa sia successo e cosa potrebbe aver spinto l’uomo a quel gesto. Sul posto anche la Scientifica che ha cercato elementi utili per capire cosa sia successo in quell’appartamento. Secondo quanto riportato dall’Ansa, le indagini, coordinate dal sostituto procuratore presso il Tribunale di Nocera Inferiore, Roberto Lenza, hanno portato all’arresto in serata del padre della piccola condotto in carcere a Salerno con l’accusa di tentato omicidio. La ricostruzione del movente e della dinamica sono ancora poco chiari. Le uniche certezze, per ora, sono tre: un volo dal terzo piano, una bimba di due anni viva per miracolo ed un padre in carcere.

