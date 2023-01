Due candidature italiane ai Premi Oscar: al miglior cortometraggio e al makeup e hairstyling. La notte più attesa del cinema mondiale, quella degli Academy Awards, si terrà il prossimo 12 marzo. Le candidature sono state annunciate oggi a Beverly Hills. A correre per l’Italia Alice Rohrwacher e Aldo Signoretti. Edizione da record per l’Academy che quest’anno ha prodotto la più grande affluenza alle urne nei suoi 95 anni di storia.

Rohrwacher correrà con il cortometraggio live action Le Pupille. Presentato al festival di Cannes e da dicembre su Disney+, il corto era stato girato in pellicola Super 16 e 35 mm, prodotto da Alfonso Cuarón e realizzato con una troupe tutta al femminile. È una favola di Natale che racconta la giornata di un gruppo di ragazzine nell’Italia sotto il fascismo, ispirata da una lettera scritta dalla scrittrice Elsa Morante al suo amico e critico letterario Goffredo Fofi. “Un film sui desideri puri e su quelli interessati, sulla libertà e sulla devozione, sull’anarchia che all’interno del rigido collegio può fiorire nella mente di ognuno. Le bambine obbedienti non possono muoversi, ma le loro pupille possono ballare la danza scatenata della libertà”, si leggeva nelle note di regia.

Aldo Signoretti invece era nel team del makeup e hairstyling di Elvis di Baz Luhrmann, film sulla stella della musica Elvis Presley interpretato da Austin Butler e Tom Hanks che ha ottenuto 7 nomination. Signoretti è alla sua quarta candidatura: la prima volta per Moulin Rouge!, la seconda volta per Apocalypto, la terza volta per Il Divo.

La lista dei dieci migliori film candidati: Avatar: La via dell’acqua, Niente di nuovo sul fronte occidentale, Gli spiriti dell’isola, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tar, Triangle of Sadness, Top Gun Maverick e Women Talking. Il maggior numero di candidature è andata alla commedia d’azione Everything Everywhere All at Once con 11 nomination.

I candidati per il miglior attore protagonista: Austin Butler per Elvis, Colin Farrell per Gli Spiriti dell’Isola, Brendan Fraser per The Whale, Paul Mescal di Aftersun e Bill Nighy per Living. Le candidate per la miglior attrice: Cate Blanchett per Tar; Ana de Armas per Blonde; Andrea Riseborough per To Leslie; Michelle Williams per The Fabelmans; Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once. Tutti uomini i registi candidati: Todd Field, di Tár, i Daniel (Daniel Kwan e Daniel Scheinert) di Everything Everywhere All at Once, Martin McDonagh di Gli spiriti dell’isola, Ruben Ostlund di Triangle of Sadness e Steven Spielberg per The Fabelmans, quest’ultimo candidato al suo terzo Oscar.

Tutte le candidature

Migliori film

Gli spiriti dell’isola

Elvis

Everything everywhere all at once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Women talking

Triangle of sadness

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

Migliore regia

Martin McDonagh per Gli spiriti dell’isola

Daniel Kwan, Daniel Scheinert per Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg per The Fabelmans

Todd Field per Tár

Ruben Östlund per Triangle of Sadness

Miglior attore protagonista

Austin Butler per Elvis

Colin Farrell per Gli spiriti dell’isola

Brendan Fraser per The Whale

Paul Mescal per Aftersun

Bill Nighy per Living

Miglior attrice protagonista

Cate Blanchett per Tár

Ana de Armas per Blonde

Andrea Riseborough per To Leslie

Michelle Williams per The Fabelmans

Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once

Migliore attore non protagonista

Brendan Gleeson per Gli spiriti dell’isola

Brian Tyree Henry per Causeway

Judd Hirsch per The Fabelmans

Barry Keoghan per Gli spiriti dell’isola

Ke Huy Quan per Everything Everywhere All at Once

Migliore attrice non protagonista

Angela Bassett per Black Panther: Wakand forever

Hong Chau per The Whale

Kerry Condon per Gli spiriti dell’isola

Jamie Lee Curtis per Everything Everywhere All at Once

Stephanie Hsu per Everything Everywhere All at Once

Miglior montaggio

Gli spiriti dell’isola

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Tár

Top Gun: Maverick

Miglior film internazionale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Argentina, 1985

Close

EO

The Quiet Girl

Miglior corto animato

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants”

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Migliori costumi

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Mrs. Harris Goes to Paris”

Miglior cortometraggio

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Miglior colonna sonora

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Babylon

The Banshees of Inisherin”

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Miglior suono

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: The Way of Water

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Miglior sceneggiatura non originale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Glass Onion: A Knives Out

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Miglior sceneggiatura originale

Gli spiriti dell’isola

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

Miglior film d’animazione

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Marcel the Shell With Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

The Sea Beast

Turning Red

Miglior fotografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Bardo

Elvis

Empire of Light

Tár

Migliore canzone

Applause da Tell It Like a Woman

Hold My Hand da Top Gun: Maverick

Lift Me Up da Black Panther: Wakanda Forever

Naatu Naatu da RRR

This Is a Life da Everything Everywhere All at Once

Miglior scenografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: The Way of Water

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Migliori effetti visivi

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: The Way of Water

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

