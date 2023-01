Si è tenuta la scorsa notte la cerimonia dei Golden Globe, riconoscimenti del cinema e della televisione assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association. La serata è tornata in presenza, trasmessa sulla rete televisiva NBC e sulla piattaforma streaming Peacock, dopo che quella del 2022 non era stata trasmessa in diretta in tv ma solo in streaming sui social e si era tenuta in privato. L’organizzazione era stata colpita negli anni scorsi da scandali che ne avevano compromesso la credibilità.

I premi dei Golden Globe vengono assegnati da un ristrettissimo numero di un centinaio di giornalisti stranieri della Hollywood Foreign Press Association (Hfpa). Lo scandalo era esploso nel gennaio 2021, alla vigilia della 78esima edizione dei premi, con le accuse del Los Angeles Times di corruzione e razzismo. Il riconoscimento era stato boicottato da star e media. Alcuni cambiamenti sono stati apportati al sistema di voto dei Golden Globe che ha riabilitato la reputazione della Hollywood Foreign Press Association. Premiati come ogni anno film e serie tv divisi tra drammatici e comedy o musical.

I premi più ambiti sono andati a The Fabelmans, diretto dal regista Steven Spielberg, e a Gli spiriti dell’isola di Martin McDonagh. Quest’ultimo arrivava come grande favorito con candidature in otto categorie. Quello di Spielberg era basato sull’adolescenza del regista, candidato in cinque categorie, ha conquistato le statuette di Miglior Film Drammatico e Miglior Regista. Premiati gli attori di Everything Everywhere All At Once, candidato in sei categorie.

Per quanto riguarda le serie tv i due premi più importanti li hanno vinti House of the Dragon, il prequel del cult Games of Thrones, e la sitcom Abbott Elementary. Il premio per la miglior miniserie è invece andato a The White Lotus, prodotta da HBO, la cui seconda stagione è ambientata in un resort di lusso in Sicilia.

Durante la serata ha fatto un’apparizione cammeo in video il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, invitato dall’amico e attore pluripremiato Sean Penn. “La guerra in Ucraina non è ancora finita, ma la situazione sta cambiando, ed è già chiaro chi vincerà. Non ci sarà una terza guerra mondiale, non è una trilogia – ha detto Zelensky – Ci sono ancora battaglie e lacrime da affrontare ma ora posso dirvi chi è stato il migliore nell’anno precedente: voi del mondo libero, che vi siete uniti a sostegno del libero popolo ucraino”.

Tutti i vincitori dei Golden Globes:

Miglior film drammatico: The Fabelmans

Miglior film commedia o musical: Gli spiriti dell’isola

Miglior regista: Steven Spielberg, The Fabelmans

Miglior attore in un film drammatico: Austin Butler, Elvis

Miglior attrice in un film drammatico: Cate Blanchett, Tár

Miglior attore in un film commedia o musica: Colin Farrell, Gli spiriti dell’isola

Miglior attrice in un film commedia o musical: Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Miglior attore non protagonista: Jonathan Ke Quan, Everything Everywhere All at Once

Miglior attrice non protagonista: Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Miglior sceneggiatura: Martin McDonagh, Gli spiriti dell’isola

Miglior colonna sonora: Justin Hurwitz, Babylon

Miglior canzone originale: “Naatu Naatu”, RRR

Miglior film d’animazione: Pinocchio, Guillermo del Toro

Miglior film in lingua straniera: Argentina, 1985

Miglior serie drammatica: House of the dragon

Miglior serie comica: Abbott Elementary

Miglior miniserie: The White Lotus

Miglior attore in una serie drammatica: Kevin Costner, Yellowstone

Miglior attrice in una serie drammatica: Zendaya, Euphoria

Miglior attore in una serie comica: Jeremy Allen White, The Bear

Miglior attrice in una serie comica: Quinta Brunson, Abbott Elementary

Miglior attore in una miniserie: Evan Peters, Dahmer

Miglior attrice in una miniserie: Amanda Seyfried, The dropout

Migliore attore non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo: Paul Walter Hauser, Black Bird

Migliore attrice non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo: Jennifer Coolidge, The White Lotus

