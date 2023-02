Domenica mattina, presso lo Stadio Raffaele Paudice di San Giorgio a Cremano è andata in scena la 1° Edizione del Trofeo delle Eccellenze Campane, premio dedicato alle eccellenze regionali che si sono distinte nel campo della cultura, dello spettacolo, dello sport e del sociale per l’anno 2022/23. L’evento è iniziato con il quadrangolare della categoria 2010 e la partita della categoria 2008. Di seguito si è disputata la partita di calcio tra il Team Stampa Campana e la Nazionale delle All Stars Regno delle Due Sicilie, durante la quale, si sono effettuate le premiazioni. A presentare la manifestazione Fortuna Autiero (presentatrice Ufficiale della Nazionale del Regno delle due Sicilie).

Il Presidente della Nazionale di Calcio Regno delle Due Sicilie Massimo Amitrano, nel ringraziare tutti gli ospiti presenti, si è detto onorato di premiare le eccellenze del sud. Il premio dedicato alle Eccellenze Campane è stato riconosciuto a quattro professionisti eccellenti nella vita e nelle loro attività, i premiati sono stati: il Dott. Francesco Terrone: Ingegnere-poeta e Presidente della Fondazione Francesco Terrone; La Dott.ssa Sannino Nunzia: scrittrice, poeta e fondatrice del Corriere Borbonico; Il Professore Domenico Sepe: scultore e professore di arte, ideatore e scultore della statua di Diego Armando Maradona che sarebbe dovuta essere esposta allo stadio Maradona; i Dott. Alessandro Musella: avvocato e procuratore sportivo, figlio del grande Nino Musella calciatore della Ssc Napoli.

Durante la premiazione il collezionista di maglie della Ssc Napoli Ciro Lotti, ha mostrato la maglia firmata da Nino Musella. Premio “Eccellenze Campane” riconoscimento particolare è andato a Givova: sponsor tecnico di Giovanni Acanfora, importante brand nel mondo sportivo, come sponsor tecnico ufficiale della Nazionale Calcio Regno Delle Due Sicilie, che fin dal primo giorno ha aderito con serietà e presenza al progetto di sviluppo e crescita della Nazionale. Premio al vice sindaco Luigi Di Martino che ha ritirato il premio per conto del Sindaco Giorgio Zinna Sindaco di San Giorgio a Cremano, al quale è andato il ringraziamento insieme al Comune di San Giorgio per la splendida accoglienza e per la fattiva collaborazione. Premiati anche Antonio Siciliano che ha ritirato il premio per i Supereroi e Clown in Corsia, associazione senza scopo di lucro che fin dal primo giorno hanno aderito con precisione e serietà in modo impeccabile ad essere presenti ad ogni evento della Nazionale Calcio Regno Delle Due Sicilie. Premiati Massimo Sparnelli, giornalista e Presidente del Team Calcio Stampa Campana, Angelo Iannelli come ideatore del premio Ambasciatore del Sorriso. Premio reggimento Re associazione nata per sostenere e promuovere tutte quelle iniziative culturali e storiche finalizzate al rilancio della città di Napoli e di tutto il territorio meridionale e a Massimo Perna: scuola calcio e società che ha ospitato la manifestazione. Premiato il CT Ludovico Lanzilli: selezionatore della Nazionale del Regno delle 2 Sicilie.

Un ringraziamento speciale al Presidente Massimo Amitrano, a Patrizia Pace, a Lorenza Licenziato per le riprese, agli ospiti, ai fotografi, ai calciatori, alle scuole calcio, a tutti gli addetti ai lavori presenti, agli sponsor e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’ evento che ha segnato un passaggio importante per il nostro futuro.

© Riproduzione riservata

Redazione