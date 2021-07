Dal 31 luglio 2021 sarà possibile entrare a far parte della nuova Giuria dei Giudici Lettori per la 67^ edizione del Premio Napoli.

Quest’anno la campagna di iscrizione parte in ritardo perché la Fondazione Premio Napoli, come molte istituzioni culturali, ha risentito degli effetti della pandemia ma non per questo è venuto meno il grande entusiasmo che ha sempre contraddistinto il lavoro della Fondazione, sotto la guida del Presidente Ciruzzi e del Vice Presidente Alfredo Contieri, il cui obiettivo è il coinvolgimento della città e del territorio per la creazione di una fitta rete di lettori, sia come singoli che organizzati in comitati di lettura, cercando di coinvolgere anche le scuole e gli istituti di detenzione campani per la realizzazione e la diffusione di percorsi culturali inediti.

“Ancor di più in questo particolare momento che stiamo vivendo si comprende che la cultura – ha affermato Domenico Ciruzzi –non deve essere intesa come mero intrattenimento ma come fonte di riflessioni ed inquietudini sulla complessità del mondo”

La giuria tecnica (composta da Mirella Armiero, Stefano Balassone, Maurizio Braucci, Edoardo Camurri, Valerio Caprara, Antonella Cilento, Chiara Ghidini, Antonio Gnoli, Alfredo Guardiano, Eugenio Lucrezi, Wanda Marasco, Bruno Moroncini, Ermanno Paccagnini, Matteo Palumbo, Giacomo Raccis, Monica Ruocco, Pasquale Sabbatino, Antonio Tricomi e Paola Villani) è già al lavoro per esaminare le tante opere pervenute. Ben 137 titoli concorrenti e tutti di grande spessore per cui si annuncia davvero difficile la selezione che dovrà essere effettuata. Le terne finaliste, per ciascuna delle tre sezioni in gara (narrativa, saggistica e poesia) verranno annunciate a settembre. Molti degli autori concorrenti possono essere conosciuti sul canale youtube del Premio Napoli perché hanno inviato un contributo video che racchiude una breve presentazione del libro concorrente.

Per diventare Giudice Lettore del Premio Napoli sarà sufficiente registrarsi sul sito della Fondazione Premio Napoli (www.fondazionepremionapoli.it) dal 31 luglio e fino al 19 settembre 2021.

