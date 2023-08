Ha preso una pietra grande circa 20 centimetri e l’ha lanciata contro una donna, poi l’ha raccolta da terra e si è scagliato contro la malcapitata, che passeggiava col suo cane, colpendola più volte. Lotta tra la vita e la morte la 60enne brutalmente aggredita ai giardinetti pubblici da uno sconosciuto, un senza fissa dimora di 34 anni di nazionalità italiana. L’episodio è accaduto oggi, intorno alle 13, a Genova e sarebbe nato forse in seguito a un rimprovero o, addirittura, senza un apparente motivo.

Un’aggressione brutale, avvenuta davanti anche ad altre persone, nei giardini presenti in via Giro del Fullo, nel quartiere Struppa. La donna, secondo una prima ricostruzione della polizia, stava camminando in compagnia del suo cagnolino quando è finita nel mirino del 34enne.

A lanciare l’allarme è stato un ragazzo che si trovava in zona e ha provato ad allontanare il clochard, fermato successivamente dalla polizia. La 60enne è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e all’ospedale Galliera. Inizialmente le sue condizioni non sono apparse gravi ma durante il tragitto sono peggiorate e dopo essere stata sottoposta a una tac, è attualmente ricoverata in coma dopo che i medici hanno riscontrato una emorragia cerebrale oltre alla frattura del naso e a una probabile frattura dell’avambraccio e polso destro. I medici stanno valutando se trasferirla al San Martino nel reparto di neurochirurgia.

