Giorgia Meloni sulle prime pagine dei giornali internazionali. Il problema è il come e il perché. La premier italiana, infatti, ha raccolto particolare attenzione, anche oltreoceano, grazie allo spettacolo offerto in Parlamento negli scorsi giorni. Una sua foto, che la ritrae mentre si copre la testa con la giacca alla Camera, durante l’intervento in aula del leader dei Verdi Angelo Bonelli, è finita sulla prima pagina del Wall Street Journal.

Meloni in prima pagina sul Wall Street Journal, la foto

Mentre Bonelli parlava, infatti, ha chiesto alla premier italiana di non guardarlo “con quegli occhi inquietanti“. A quel punto Meloni, oltre a ridere, ha compiuto il gesto come a nascondersi, subito ripreso dai fotografi presenti.

Meloni e il battibecco alla Camera

Lo stesso giorno, con Meloni impegnata nelle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo, la premier ha avuto un battibecco con alcuni deputati del centrosinistra. Meloni, infatti, si è lasciato scappare in loro direzione un “ragazzi”, un termine che non è piaciuto ad alcuni parlamentari, tanto da far scattare una reazione veemente di protesta. Un caos a cui Meloni ha risposto con ironia.

