"Lanciamo grido d'allarme, peggioramento del trattamento pensionistico"

Tra i motivi della protesta c’è la volontà di “mettere sotto accusa le misure dell’attuale Governo e soprattutto per lanciare un grido di allarme perché nell’attuale finanziaria è prevista una norma che andrà a peggiorare il trattamento pensionistico per i dipendenti pubblici, un tentativo sperimentale che toccherà 700mila lavoratori con cui il Governo sta facendo una sperimentazione per estenderla ai lavoratori di altri settori”.

Alcune persone tra i manifestanti indossano una maschera a simboleggiare gli invisibili del pubblico impiego. Presenti anche alcuni esponenti di Rifondazione Comunista con uno striscione sul diritto all’abitare e alcuni esponenti di centri sociali.

A cura di Redazione