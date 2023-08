E’ morto probabilmente in seguito ad un malore dopo essere stato bloccato dalle guardie giurate presenti nella sede milanese di Sky, a Rogoredo, dove l’uomo voleva entrare. Adesso saranno gli accertamenti della Squadra Mobile della questura di Milano a far luce su quanto accaduto poco prima dell’una di notte del 20 agosto, in una indagine coordinata dalla Procura.

Secondo la ricostruzione dei vigilantes, l’uomo era in evidente stato di alterazione (saranno gli esami tossicologici a confermarlo) girava a torso nudo e parlava una lingua straniera. I vigilantes, che lo hanno allontanato dall’ingresso, lo avrebbero poi provato a rianimare (l’uomo ha accusato un malore in seguito alla colluttazione fisica), chiamando nel frattempo i soccorsi. I sanitari del 118 una volta arrivati sul posto hanno trovato l’uomo in arresto cardiaco. Inutile la corsa all’ospedale San Raffaele dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Adesso saranno gli accertamenti coordinati dalla procura a far luce sull’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità. Le due guardie giurate sono indagate per omicidio colposo, un atto dovuto per consentire anche lo svolgimento dell’autopsia che cristallizzerà le cause della morte e aiuterà a capire se l’intervento dei vigilantes per bloccare l’uomo abbia influito sul malore.

A riprendere la scena anche le telecamere presenti all’esterno degli uffici Sky di Rogoredo. Immagini al vaglio delle polizia.

Redazione

Ciro Cuozzo