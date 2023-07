Panico lungo l’autostrada in Liguria in seguito a un incendio avvenuto in una galleria nel tardo pomeriggio di una caldissima domenica 9 luglio. Un pullman di turisti, provenienti dalle Cinque Terre, è andato a fuoco nel tunnel Monte Giugo sull’A12, nel tratto compreso tra Recco e Genova Nervi, in direzione del capoluogo ligure. Il traffico nel tratto è completamente bloccato: chi arriva dal capoluogo deve per forza uscire a Recco e poi proseguire sull’Aurelia, dove si sono subito formate code chilometriche.

A scatenare il rogo un surriscaldamento del mezzo. Sul posto anche diverse ambulanze e automediche per soccorrere i passeggeri che hanno respirato il fumo dentro la galleria. Passeggeri che sono riusciti ad uscire tutti dalla galleria con i feriti per intossicazione sono stati medicati inizialmente nell’area di servizio di San Ilario.

Costretto alla camera iperbarica l’autista del pullman, al momento il ferito più grave. Gli altri, cinque in tutto (per ora), sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova perché leggermente intossicati o alle prese con fratture procurate durante la fuga dal mezzo in fiamme. Tutte gli occupanti del pullman sono stati messi in sicurezza, così come gli automobilisti che stavano percorrendo in quel momento il tunnel.

Il tratto compreso tra Recco e Nervi sulla A 12 è stato chiuso in entrambe le direzioni. Al momento, segnala Autostrade per l’Italia, il traffico è bloccato con code sia verso Genova di oltre 4 chilometri e in direzione di Livorno di 3 km.

Ad assistere gli automobilisti bloccati sotto al sole lungo l’autostrada è la protezione civile regionale della Liguria con rifornimenti di acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco a lavoro per domare le fiamme. La colonna di fumo nero fuoriuscita dalla galleria è visibile anche a distanza.

Autostrade ha diffuso una nota in cui spiega che “alle ore 17:40 circa, sull’autostrada A12 Genova – Sestri Levante è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova, a causa di un pullman in fiamme all’interno della galleria Giugo al km 15”.

#Genova, dalle 17.25 i #vigilidelfuoco stanno intervenendo sull’autostrada A12 per l’#incendio di un autobus nella galleria Monte Giugo, tra Rapallo e Nervi. Non risultano persone coinvolte, verifiche in corso [#9luglio 19:30] pic.twitter.com/YYlues0AxR — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 9, 2023

Aggiornamento intossicati

Sono 11 le persone trasportate in ospedale dopo l’incendio di un pulmann in una galleria sull’autostrada A12. Lo riferisce in una nota la Regione Liguria. “La protezione civile regionale – si legge in una nota – sta intervenendo con la colonna mobile per assistere le persone in coda con rifornimenti di acqua dopo che, nella galleria Montegiugo, sulla A12, tra i caselli di Recco e Genova Nervi in direzione Genova, un pullman ha preso fuoco. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni: verso Genova a causa dell’incendio, in direzione Livorno a causa della presenza di fumo in galleria in direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Al momento vige obbligo di uscita a Nervi e Recco”. “Regione Liguria è in contatto con tutti i sindaci dell’area interessata per agevolare passaggio delle auto sulla viabilità ordinaria – conclude la nota -. L’appello è a non utilizzare l’autostrada nelle zone interessate al blocco della viabilità. Al momento 11 persone coinvolte sono state trasportate all’ospedale San Martino di Genova“.

