Una fortuna per chi ce l’ha, peccato che finisca subito. Milioni di italiani sono pronti a ricevere la tredicesima mensilità per affrontare con più potere d’acquisto il periodo natalizio, tra regali, cene, e forse qualche vacanza. Occhi puntati sul conto corrente, visto che tra pochi giorni dovrebbe arrivare la notifica di accredito.

Quando arriva la tredicesima

Non c’è una data precisa per il pagamento della tredicesima, ma stando alla media, la settimana indicata è la seconda di dicembre, in corso proprio in questi giorni, mentre per chi è in pensione la data è fissa, visto che viene accreditata contemporaneamente al cedolino mensile.

Il calcolo della tredicesima, a quanto ammonta

Per quanto riguarda l’entità dell’accredito, la tredicesima è sempre leggermente più bassa di un normale stipendio mensile, tranne che per i pensionati. L’importo infatti si matura per ogni mese lavorato, quando viene automaticamente accantonato un dodicesimo dello stipendio lordo annuale, ammontare inferiore rispetto agli altri 12 stipendi. In totale il valore delle tredicesime è di 50 miliardi di euro, in aumento di 2,4 miliardi rispetto allo scorso anno.

Quanto spendono gli italiani per i regali di Natale

Secondo l’indagine di Confcommercio, in collaborazione con Format research, quest’anno per i regali di Natale circa 210 euro pro capite, una cifra sullo stesso livello dello scorso anno (210 euro). Complessivamente, comunque, quest’anno per i regali si spenderanno 10,1 miliardi di euro, il dato più alto dal 2020 ad oggi.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco