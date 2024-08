È sempre stata la sua gara ma davanti c’è ancora Daniel Wiffen, il 23enne irlandese che pochi giorni fa ha conquistato il suo primo oro olimpico negli 800 stile libero e che proprio non ne vuole sapere di rallentare. Per Gregorio Paltrinieri, da poco diventato l’unico italiano di sempre nel nuoto a salire sul podio in tre olimpiadi consecutive con il bronzo proprio negli 800 è arrivato il giorno di un’altra finale, quella dei 1500 stile libero, conquistata con il secondo tempo dei 14:42.56, poco più lento dei 14:40.34 del ragazzo prodigio del mezzofondo. Nel suo score olimpico dei 1500, Greg vanta un oro a Rio 2016 (14’34″57) ed un quarto posto a Tokyo (14’45″01), quest’ultima una prestazione fortemente influenzata dalla stanchezza della mononucleosi che gli impedì di allenarsi al meglio nelle settimane precedenti ai Giochi dell’estate 2021, ma che non gli precluse di vincere l’argento sulla distanza più breve degli 800.

La carica di Paltrinieri in vista della finale

“È stata una prestazione incredibile per essere una batteria, una prestazione super – ha detto Paltrinieri sabato mattina dopo la semifinale -. Sapevo che dovevo tirare per assicurarmi il passaggio alla finale. Non è stato facile, ho cercato di fare il mio e sono contento. Mi riposerò, ma le finali sono diverse, entrano in gioco mille fattori. Un passo alla volta”. E proprio il riposo sarà fondamentale. Il nuotatore, così come tanti altri colleghi, si è lamentato contro gli organizzatori per la pessima organizzazione nel villaggi olimpico: dalla poca qualità del cibo alla mancanza di aria condizionata che gli impedisce di riposare bene la notte: “Non prendo sonno prima delle 2”.

Quando gareggia e dove vedere Gregorio Paltrinieri in finale nei 1500 stile libero

Nel programma di Parigi 2024, le finali del nuoto vengono anticipate per lasciare spazio, la sera, a quelle dell’atletica (e dell’attesissimo appuntamento con i 100 metri a cui non dovrebbe mancare Marcell Jacobs). Così la finale dei 1500 stile libero andrà in scena alle 18:37 di domenica 4 agosto, e sarà possibile vedere l’evento in diretta, in chiaro, su Rai 2. Naturalmente, in corsa per il podio anche il tunisino Ahmed Jaouadi e il forte americano Bobby Finke.

Luca Frasacco