Ha aperto le danze con un tempo non esaltante, che gli ha comunque garantito l’accesso alla semifinale dei 100 metri. Marcell Jacobs ha ammesso di non essersi piaciuto “per niente”. “Sono rimasto pesante nella prima parte di gara, però l’obiettivo era comunque qualificarsi per domani”. L’azzurro ha chiuso al secondo posto la propria batteria con il tempo di 10″05, alle spalle del nigeriano Kayinsola Ajayi che ha vinto in 10″02. “Domani è un altro giorno”, ha continuato “e nella fase di riscaldamento cercherò di rifinire le ultime due cose che non hanno funzionato”.

Ma l’Italia ha anche un altro campione in semifinale. È Chituru Ali, che ha conquistato l’accesso con il tempo 10″12 classificandosi secondo alle spalle del keniano Ferdinand Omanyala (10″08). Neppure il velocista di Como si è detto contento della performance: “Non esco convintissimo, non mi sono piaciuto alla partenza, ora vediamo due o tre cose per la semifinale. Lo stadio? È incredibile qui bisogna andare forte”.

Quando gareggia e dove vedere Marcell Jacobs in semifinale nei 100 metri

L’appuntamento per le semifinale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi è fissato a domani sera alle 20.05. L’evento sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 2. Se Jacobs dovesse riuscire a qualificarsi alla finale, scenderà nuovamente in pista alle 21.50, quando scopriremo chi sarà il nuovo campione olimpico della gara regina.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco