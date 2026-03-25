Prendiamo atto dell’esito referendario come espressione della volontà popolare. Ribadiamo la nostra convinzione circa la necessità di riforme del sistema giustizia nel senso della modernità e della democrazia interna. Registriamo, purtroppo, le scomposte reazioni della parte “vittoriosa”, che non si è astenuta dall’additare come nemici, con cori da stadio, singoli colleghi espostisi per il Sì, dall’affidare ai social invettive contro l’avvocatura impegnata nella campagna referendaria, dall’invocare, infine, nelle chat dei colleghi, purghe interne nei nostri confronti. Esprimiamo preoccupazione per i toni assunti e le modalità con le quali si è inteso festeggiare l’esito referendario. Per parte nostra continueremo a impegnarci per tenere alto l’onore della toga che indossiamo.

I magistrati per il Sì

Natalia Ceccarelli

Costanzo Cea

Daniele Colucci

Luigi Bobbio

Dario Albergo

Anna Gallucci

Anna Ferrari

Salvatore Cantaro

Letizia Benigno

Giuseppe Cioffi

Jaqueline Monica Magi

Marco Mansi

Gabriele Di Maio

Carolina Clo’

Francesco Bretone

Monica Marchionni

Carmen Giuffrida

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Giuseppe Cioffi