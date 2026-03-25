Post referendum
Quei magistrati tracotanti: esultanze e cori da stadio per la vittoria del ‘No’
Prendiamo atto dell’esito referendario come espressione della volontà popolare. Ribadiamo la nostra convinzione circa la necessità di riforme del sistema giustizia nel senso della modernità e della democrazia interna. Registriamo, purtroppo, le scomposte reazioni della parte “vittoriosa”, che non si è astenuta dall’additare come nemici, con cori da stadio, singoli colleghi espostisi per il Sì, dall’affidare ai social invettive contro l’avvocatura impegnata nella campagna referendaria, dall’invocare, infine, nelle chat dei colleghi, purghe interne nei nostri confronti. Esprimiamo preoccupazione per i toni assunti e le modalità con le quali si è inteso festeggiare l’esito referendario. Per parte nostra continueremo a impegnarci per tenere alto l’onore della toga che indossiamo.
I magistrati per il Sì
Natalia Ceccarelli
Costanzo Cea
Daniele Colucci
Luigi Bobbio
Dario Albergo
Anna Gallucci
Anna Ferrari
Salvatore Cantaro
Letizia Benigno
Giuseppe Cioffi
Jaqueline Monica Magi
Marco Mansi
Gabriele Di Maio
Carolina Clo’
Francesco Bretone
Monica Marchionni
Carmen Giuffrida
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