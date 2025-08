Il governo francese ha deciso di sospendere temporaneamente i programmi di evacuazione dalla Striscia di Gaza, a seguito dell’apertura di un’indagine interna su una presunta falla nei controlli di sicurezza legati al sistema di accoglienza. Il caso che ha acceso l’attenzione mediatica e politica è quello di Nour Atalla, una giovane palestinese giunta in Francia l’11 luglio con una borsa di studio per un master in Comunicazione presso la prestigiosa Università Sciences Po di Lille.

I messaggi di Nour Atalla

La studentessa, inizialmente presentata in diversi reportage televisivi come una vittima del conflitto in lacrime, aveva ottenuto il visto sulla base dei suoi meriti accademici: laureata in legge con il massimo dei voti, era stata accolta con favore dall’istituto, tanto che il direttore di Sciences Po Lille ha confermato di averle temporaneamente offerto ospitalità presso la propria abitazione, affidandole persino le chiavi.

Tuttavia, pochi giorni dopo il suo arrivo, sono emerse gravi dichiarazioni riconducibili ai suoi profili social. Nei post – alcuni dei quali pubblicati nei giorni successivi agli attacchi del 7 ottobre – Nour Atalla esprimeva elogi a Hitler, incitava all’uccisione degli ebrei, anche di bambini, e lanciava appelli espliciti alla violenza contro gli ebrei in Francia, evocando azioni organizzate nelle strade di Parigi. In un messaggio pubblicato il 9 ottobre, la giovane si sarebbe augurata che i video delle esecuzioni di ostaggi palestinesi fossero di “alta qualità” per “accrescere il piacere di quella giornata”. Oltre al contenuto fortemente antisemita, l’elemento che ha ulteriormente destato allarme è la parentela di Nour Atalla con Ayoub Ahmed Atalla, ex guardia del corpo personale dello sceicco Ahmed Yassin, fondatore di Hamas, morto accanto a lui nel 2004 in un’operazione mirata israeliana.

Gli interrogativi

L’episodio ha sollevato interrogativi sull’efficacia dei controlli di sicurezza svolti congiuntamente dai Servizi francesi e israeliani. In una dichiarazione ufficiale, il ministro per l’Europa e gli Affari esteri, Jean-Noël Barrot, ha annunciato la sospensione immediata delle evacuazioni da Gaza, in attesa del completamento dell’indagine. “Non c’è posto per i terroristi in Francia”, ha affermato. Sulla stessa linea il ministro dell’Interno, Bruno Retailleau: “Chi simpatizza con Hamas non ha alcun diritto di soggiorno sul nostro territorio. La nostra priorità è garantire la sicurezza nazionale”. Il caso Atalla rilancia il dibattito pubblico in Francia sulla vulnerabilità dei canali umanitari e sull’infiltrazione di elementi estremisti sotto copertura civile. “Purtroppo un terrorista può celarsi dietro il camice di un medico, la penna di un giornalista o un passaporto diplomatico”, ha aggiunto Retailleau. L’inchiesta prosegue sotto la supervisione del Ministero dell’Interno e dei Servizi di Intelligence. Il futuro del programma di accoglienza da Gaza resta, per ora, sospeso.

Tiziana Levy

