Il Partito Liberaldemocratico condanna il blitz pro-Pal avvenuto all’Arena di Verona durante l’Aida. Sul caso è intervenuta Valeria Pernice, responsabile dei rapporti territoriali: «Senza alcuna autorizzazione, è stata proiettata la scritta “Stop Genocide” accompagnata dalla bandiera palestinese. Intendiamo riaffermare con chiarezza e responsabilità la nostra posizione su un conflitto che merita rigore, non semplificazioni». Così il contesto artistico è stato trasformato in uno spazio di propaganda e tifoseria politica: «Il gesto va condannato. Slogan e bandiere usati senza contesto alimentano un clima da stadio, che allontana ogni possibilità di comprensione e ogni spazio per una mediazione reale». L’esponente libdem ha infine fatto notare che una soluzione di pace a Gaza non sarà possibile fino a quando Hamas avrà il controllo della Striscia: «Continuiamo a sostenere con fermezza il diritto di Israele a difendersi nel rispetto del diritto internazionale, la liberazione immediata di tutti gli ostaggi e la necessità di aprire corridoi umanitari veri, gestiti da attori terzi, non da Hamas».

© Riproduzione riservata

Redazione