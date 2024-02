Stava tornando a casa di notte, quando è stata aggredita, violentata e rapinata. È successo a una giovane ragazza di 23 anni a Trieste, la scorsa notte. La polizia sta cercando due uomini, accusati della violenza sessuale e della rapina.

Ragazza violentata a Trieste, l’aggressione

Secondo le informazioni fornite dalla giovane, erano circa le 4 di mattina quando la ragazza si trovava in una traversa di Viale D’Annunzio, a Trieste, poco lontano dalla sua abitazione. Una zona abbastanza centrale della città. Due uomini con il volto coperto l’hanno aggredita, bloccandola: a quel punto sarebbe iniziata la violenza. Poi i due avrebbero rubato il portafogli che la 23enne aveva nella borsetta. Poi i responsabili sono scappati, fuggendo per le vie della zona.

Ragazza aggredita a Trieste, le indagini

La giovane a quel punto si è messa in contatto con la polizia, per denunciare quanto avvenuto. Gli agenti hanno sentito il suo racconto, poi la 23enne si è recata in ospedale per gli accertamenti del caso. Ora la polizia è al lavoro per trovare i due aggressori, accusati di violenza sessuale e rapina.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani