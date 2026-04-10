Gravissimo episodio di violenza a scuola scaturito da una ragazzina 12enne ai danni di una sua compagna, ferita utilizzando le forbici come un coltello. Il tutto è accaduto durante le ore di scuola, a Castelfranco di Sotto, nel Pisano, poco dopo le 10 e durante la lezione di educazione fisica negli spazi adiacenti alla palestra.

Castelfranco di Sotto, ragazzina aggredisce compagna con delle forbici

Prima il litigio verbale tra le due, poi l’aggressione. La prima avrebbe invitato la compagna nel bagno con una scusa, per poi assalirla impugnando le forbici. La vittima è rimasta ferita, ricoverata in ospedale in condizioni non gravi. Nell’istituto si sono subito recati i carabinieri che indagano sull’accaduto mentre non è arrivato ancora alcun commento o provvedimento ufficiale da parte dell’istituto.

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Luca Frasacco