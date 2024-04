Un ragazzino di 13 anni pestato con mazze e tirapugni da un gruppo di coetanei nella villa comunale di San Giorgio a Cremano, comune in provincia di Napoli. E’ quanto emerso nelle scorse ore in seguito alla denuncia presentata dai familiari del giovane ai carabinieri. L’episodio risale a due giorni fa, domenica 21 aprile, nei giardinetti di via Aldo Moro. Stando a quanto ricostruito, la giovane vittima è stata ricoverata al Santobono dove ha riportato un trauma cranico e vari contusioni per una prognosi complessiva di 15 giorni.

13enne massacrato dal branco in villa

Il giovane sarebbe stato accerchiato da una ventina di coetanei che senza una apparente motivo hanno iniziato prima a spintonarlo per poi picchiarlo armati di tira-pugni e mazze di legno. Un pestaggio andato avanti nonostante le urla di una ragazzina presente nel parco.

Indagini senza telecamere: focus su Ponticelli

Le indagini, coordinate dalla procura di Napoli, vanno avanti nel massimo riserbo. Nella villa in questione non ci sarebbero telecamere di videosorveglianza. Fari accesi su Ponticelli, quartiere di Napoli est, che si trova a pochi chilometri di distanza da San Giorgio a Cremano e dove risiederebbero diversi componenti del gruppo.

