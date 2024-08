Tg1 e Tg2, via agli scambi. Non solo Cda, di cui si discute in queste ore con il vertice a tre (ma sarà davvero così?) per dirimere la questione politica. In Rai si continua a parlare di nuovi incarichi, e di possibili scambi fra le due principali testate. Al Tg1 si aprirà a breve un job posting per il ruolo di caporedattore centrale al coordinamento lasciato libero da Mario Prignano, che andrà a disposizione del Direttore con un incarico sui progetti per il Giubileo. Favorita per questa posizione sarebbe Marina Nalesso, che pure dal Tg1 proviene, ma da pochi mesi promossa caporedattore e responsabile della segreteria di redazione del Tg2 di Preziosi.

Ma il tg2 è pronto a cambiare anche tre aree strategiche della testata: per tutto il mese di agosto verranno pubblicati i job posting per Capo Redattore Responsabile della redazione “Interni”, Capo Redattore Responsabile della redazione “Esteri”, Capo Redattore nell’ambito della redazione “Speciali-Mattina”. Tre ruoli fondamentali, che seguono la mini rivoluzione con relativa lenzuolata di nomine di qualche mese fa.

Tg2, un nuovo vicedirettore

Qualche nome: per il politico potrebbe arrivare qualcuno da fuori mentre per gli esteri potrebbe spuntarla uno tra la vice Anna Mazzone e l’inviato Marco Sabene. Per gli speciali del mattino c’è Milena Pagliaro, Francesco Paolo Cozza si occuperà di Ambiente e Società mentre Chiara Monzo approda a capo del desk centrale. Il posto che fa più gola al Tg2 è quello di vicedirettore, al posto di Carlo Pilieci che dal 30 giugno ha lasciato l’azienda. L’attuale situazione della governance non consente nomine, ma c’è un’ipotesi più forte di altre, un caporedattore di provata esperienza che lavora in un altro tg nazionale…

Marco Antonellis