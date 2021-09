Guardia giurata aggredita, colpita in pieno volto con il calcio della pistola e derubata dell’incasso del parcheggio del centro commerciale nonché dell’arma che aveva in dotazione. E’ quanto accaduto lunedì 6 settembre, poco dopo le 21, al centro commerciale Azzurro a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta. Il vigilantes si trovava in sella a uno scooter quando, nei pressi dell’ingresso dei garage, è stato avvicinato da due uomini, anche loro su un motorino, che dietro la minaccia della pistola si sono fatti consegnare il plico con all’interno numerose monete per un totale di oltre 2mila euro. Poi non contenti hanno aggredito la guardia giurata con il calcio della pistola e si sono impossessati dell’arma di servizio.

Le telecamere presenti hanno immortalato dal fuga dei due rapinatori, entrambi con indosso il casco integrale. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Sul posto è giunta anche un’ambulanza per assistere la guardia giurata che ha riportato, per fortuna, ferite lievi.

Un episodio che riaccende i riflettori sul lavoro in sicurezza delle guardie giurate, sempre più spesso nel mirino della criminalità anche perché sempre più spesso si ritrovano a lavorare singolarmente e non più in coppia, probabilmente perché sottorganico. I due rapinatori entrati in azione nei pressi del centro commerciale napoletano conoscevano, presumibilmente, i movimenti del vigilantes. Sapevano che in vista dell’orario di chiusura sarebbe sceso, da solo, nell’area dei parcheggi per ritirare il plico con i soldi dell’incasso dell’attività.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

