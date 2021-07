Hanno rapinato un gruppo di turisti di un Rolex, ma nella fuga uno dei ladri ha perso lo smartphone. Sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro due pregiudicati di 23 e 37 anni con l’accusa di rapina e lesione nei confronti del gruppo di turisti emiliani.

I militari hanno arrestati i due pregiudicati al termine delle indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, in esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere.La rapina è avvenuta la sera del 2 giugno scorso quando quattro turisti si stavano allontanando a piedi dal ristorante dei Quartieri Spagnoli di via Speranzella dove avevano appena cenato.

I quattro turisti sono stati raggiunti dai rapinatori in sella a uno scooter. Uno dei due, sceso dal motorino, ha prima simulato di citofonare a un portone lì vicino per poi avvicinarsi ad uno dei turisti uomini. Gli ha afferrato il braccio e gli ha strappato il Rolex dal polso. Nella concitazione, ha spintonato l’altro turista facendolo cadere a terra e causandogli così una lussazione.

Durante la fuga, però, il rapinatore ha inavvertitamente perso il proprio smartphone, acquisito dai Carabinieri intervenuti sul posto che hanno immediatamente dato il via alle indagini. Le dichiarazioni delle persone coinvolte e l’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona hanno permesso di ricostruire i fatti individuando lo scooter utilizzato dai rapinatori fino ad arrivare alla loro identificazione.Gli indagati, entrambi pregiudicati, sono stati ristretti presso il carcere di Poggioreale.

