Ricoverata all’ospedale Cto di Napoli in codice rosso, in prognosi riservata per contusioni cerebrali ed ematoma extrassiale con fratture del cranio. È questo l’impressionante quadro clinico di una donna, 72enne originaria del Montenegro ma residente a Napoli, probabilmente vittima di una rapina in strada lungo corso Umberto nel capoluogo campano. Per fortuna non è in pericolo di vita.

I fatti sono accaduti intorno alle 21 di lunedì sera: sul posto sono intervenuti i carabinieri Carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto, giunti nei pressi del civico 381, a seguito di una segnalazione al 112 di una donna riversa a terra.

Soccorsa dal personale del 118, è stata quindi trasferita al Cto in codice rosso. Stando ad una prima ricostruzione, la 72enne sarebbe caduta rovinosamente a terra sbattendo la testa dopo aver subito una rapina.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.

Redazione

Fabio Calcagni