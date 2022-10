Occhi puntati sul rave party in corso a Modena. Già dalle prime luci del mattino polizia, carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, guardia di finanza hanno circondato il capannone abbandonato dove da sabato sera si tiene il Rave Party ‘Witchtek’, a due passi dall’uscita dell’autostrada, a Modena. Intanto la musica continua ad alto volume e sono iniziate le trattative tra i partecipanti all’evento e le forze dell’ordine. Al momento all’interno dell’ex deposito non sono entrati agenti in divisa. Ieri il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, aveva dato mandato al prefetto di Modena e al capo della Polizia di “adottare, raccordandosi con l’autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere l’evento e liberare l’area al più presto”.

Nonostante gli avvertimenti e il pugno duro annunciato la musica è andata avanti per tutta la notte. “Non ce ne vogliamo andare”, hanno detto i partecipanti. Il party è in programma fino all’1 novembre. A monitorare la situazione, già da sabato sera, polizia e carabinieri. Secondo quanto riportato dall’Ansa, per ragioni di sicurezza nella notte tra sabato e domenica erano state chiuse le uscite autostradali – via Marino, dove si trova il capannone, è a due passi dal casello di Modena Nord – e per tutta la domenica la zona è stata presidiata dalle forze dell’ordine, polizia e carabinieri e un elicottero ha sorvolato l’area, ormai divenuta un accampamento di tende e camper all’esterno dell’ex deposito agricolo, mentre all’interno sono proseguiti musica e balli per circa 3.500 persone.

Il Corriere della Sera riporta che al mattino di lunedì 31 ottobre sono circa 300 i poliziotti, carabinieri e finanzieri schierati attorno all’area mentre il numero dei partecipanti è più o meno quello di ieri, circa 3.000. Ci sono due strade di accesso che sono strettamente presidiate per controllare chi arriva e chi se ne va. “L’obiettivo – dicono fonti della questura – è liberare l’intero complesso prima del grande evento finale previsto per questa sera” in modo da ottemperare alla richiesta avanzata ieri dal Viminale.

Il proprietario dello stabile, un privato, ieri aveva sporto denuncia contro l’occupazione abusiva. Il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, aveva chiesto di “garantire nei tempi più rapidi possibili il ripristino della legalità, tutelando l’ordine pubblico e l’incolumità di tutte le persone”, “agendo senza forzature”, quindi, ma “con determinazione e continuità”. Per il momento nessun uomo in divisa è entrato nel capannone ma continuano le trattative.

