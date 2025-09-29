Al voto per eleggere il prossimo governatore delle Marche si è presentato anche Vittorio Sgarbi. “Più marchigiano di un marchigiano”, si è definito in un post sui social dove ha pubblicato una serie di foto che lo ritraggono mentre si reca nel suo seggio a San Severino Marche dove risiede dal 2018 per esprimere il proprio voto.

Come sta Vittorio Sgarbi

Sgarbi è stato accompagnato dalla fidanzata Sabrina Colle e dall’avvocato Giampaolo Cicconi: ad accoglierlo al suo arrivo il sindaco, Rosa Piermattei. Il critico d’arte, 73 anni, è apparso provato dalle difficoltà attraversate in questi mesi, dopo il ricovero al Gemelli di Roma per una forte sindrome depressiva: si è presentato in completo nero, senza occhiali e barba, dando segnali di essersi lasciato il peggio alle spalle: “Mi sembrava di essere su un treno fermo in una stazione sconosciuta”, disse qualche tempo fa.

La polemica con la figlia Evelina: “Serve un amministratore”

Soltanto pochi giorni fa Sgarbi è stato protagonista di una polemica con la figlia Evelina, che aveva fatto sapere pubblicamente di voler chiedere un amministratore di sostegno per suo padre. Della possibilità si discuterà il 28 ottobre in tribunale, con il critico d’arte che si opporrà alla nomina. “Dovrei essere io l’addolorata”, ha fatto sapere Evelina. “Le sue parole altro non fanno che avvalorare le mie preoccupazioni”. Nel frattempo Sgarbi ha anticipato di voler sposare presto la compagna, e non esclude l’ennesimo ritorno in politica. Già sindaco di Arpino nel Lazio, dove le opposizioni stanno cercando di farlo decadere per impedimento, aspirerebbe al ruolo di assessore alla Cultura in una ipotetica giunta Acquaroli.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco