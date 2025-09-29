Sgarbi al seggio dopo lunga convalescenza

Il critico d’arte e sindaco di Arpino (Frosinone) Vittorio Sgarbi si è recato domenica alle urne nel Comune di San Severino Marche (Macerata) per votare in occasione delle elezioni regionali marchigiane nella sua prima uscita pubblica dopo un lungo periodo di convalescenza. Accompagnato dalla compagna Sabrina Colle e dall’avvocato Giampaolo Cicconi, Sgarbi ha votato nella sezione 9. Ad accoglierlo al suo arrivo in città è stata la sindaca della città marchigiana, Rosa Piermattei. “Più marchigiano di un marchigiano”, ha scritto sui social Sgarbi, che nei mesi scorsi ha annunciato di soffrire di depressione. La figlia Evelina ha depositato un’istanza, la scorsa settimana, per richiedere la nomina di un amministratore di sostegno. “Io incapace? – ha replicato Sgarbi in un’intervista sul Corriere – Niente di più falso”.

A cura di Redazione