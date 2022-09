È diventato virale in poche ore il video che riprende la sfuriata di Renato Zero durante la nottata elettorale. Nelle immagini si vede il cantante scendere dalla sua auto fuori all’albergo dove era riunito il comitato elettorale di Fratelli d’Italia, lo stesso dove avrebbe pernottato anche l’artista, e gridare: “Manco più in albergo si va? È un regime questo, è un regime. Votate la m…a che siete”. Una coincidenza e una reazione che hanno scatenato il web.

L’episodio è avvenuto durante la notte elettorale, in attesa dell’esito del voto. All’Hotel Parco dei Principi di Roma si era radunato il comitato di Fratelli d’ Italia. Renato Zero aveva appena finito una delle sue tappe del concerto al Circo Massimo e aveva prenotato lo stesso albergo per la notte. Rientrato in albergo, renato zero si è trovato davanti una gran folla di giornalisti e addetti alla sicurezza che stanziavano davanti all’ingresso dell’albergo.

Probabilmente stanco dopo la performance Zero, che forse non si aspettava di trovarsi davanti quella folla, per le difficoltà nel raggiungere l’ingresso dell’albergo, una volta riuscito a scendere dall’auto ha iniziato a inveire clamorosamente contro i presenti. “Manco più in albergo si va? È un regime questo, è un regime. Votate la m…a che siete”, ha detto.

Non è la prima volta che Zero esprime la sua opinione. Repubblica riporta che venerdì prima del debutto al Circo Massimo aveva detto: “Stavamo tanto bene con Draghi, se fosse riuscito a finire il mandato avremmo potuto riorganizzare tutto con calma. Invece andiamo a votare come se facessimo la schedina del totocalcio, non conosciamo nessuno. Un tempo avevamo Saragat, Almirante, Togliatti, Nenni che giravano, parlavano, si facevano vedere, dialogavano con la Chiesa”.

